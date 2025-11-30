Prisma La Cascina brilla ma i toscani conquistano il PalaFiom

3-1 per l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena.Una sfida intensa, in cui l’equilibrio ha dominato per i primi due set, giocati punto a punto con scambi di grande qualità e continui ribaltamenti.Il terzo parziale, deciso ai vantaggi e conquistato da Siena 33-35 con maggiore freddezza nei momenti chiave, ha però segnato la svolta del match: i rossoblù hanno accusato il colpo, perdendo un po’ di lucidità e mordente nella fase finale

Dopo una battaglia lunga 2 ore e 15 minuti, è l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena a uscire dal PalaFiom con l’intera posta in palio vincendo 3-1 ( 25-15, 21-25, 33-35, 16-25).

Un vero peccato – fanno sapere – perché per lunghi tratti la Prisma La Cascina aveva espresso un gioco brillante, organizzato e convincente. Ma l’inerzia scivolata dalla parte toscana nel terzo set ha aperto la strada alla vittoria da tre punti per gli ospiti, più cinici nei frangenti decisivi. Quel set perso di un soffio ha lasciato il segno sui rossoblù, che hanno progressivamente allentato la presa, permettendo ai toscani di chiudere il match conquistando l’intera posta. Un vero peccato, perché per lunghi tratti Taranto aveva mostrato un gioco convincente e coraggioso, cedendo solo quando la tensione del momento ha cambiato il volto della partita.



“Sono stati più bravi di noi – afferma il libero Riccardo Gollini. Abbiamo approcciato molto bene alla partita, poi loro hanno alzato il loro livello come ci aspettavamo, peccato per quel terzo set finito ai vantaggi, dove poteva succedere di tutto, l’hanno spuntata loro per un pallone ma eravamo stati avanti noi. Nel quarto abbiamo subito il contraccolpo e non siamo più riusciti a recuperare,peccato ora dobbiamo tornare in palestra a lavorare e rimboccarci le maniche perchè tra due giorni abbiamo il turno settimanale a Lagonegro e ci aspetta un’altra battaglia”.



Anche quest’anno per la settimana di Federica e Andrea in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la società Prisma La Cascina Taranto Volley, con i presidenti Antonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore hanno omaggiato con un bouquet e dei palloncini bianchi il papà Enzo e la mamma Rita, genitori di Federica e nonni del piccolo Andrea, ai quali è stata tolta la vita per mano di un “uomo” che era marito e padre di famiglia. A seguire i capitani delle due squadre hanno letto un messaggio molto toccante, iniziativa condivisa con Lega Pallavolo Serie A per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Iniziativa congiunta con FIPAV e LVF.

7ª Giornata And. (30/11/2025) – Regular Season Serie A2 Credem Banca, Stagione 2025

Prisma La Cascina Taranto – Emma Villas Codyeco Lupi Siena 1-3 (25-15, 21-25, 33-35, 16-25) –



Prisma La Cascina Taranto: Yamamoto 1, Antonov 16, Bossi 4, Lawani 26, Cianciotta 14, Sanfilippo 5, Luzzi (L), Lusetti 0, Galiano 1, Hopt 0, Gollini (L), Pierotti 0, Zanotti 0. N.E. Lorusso. All. Lorizio. Emma Villas Codyeco Lupi Siena: Hoff 3, Benavidez 14, Ceban 8, Nelli 19, Randazzo 19, Compagnoni 11, Baldini (L), Piccinelli (L), Rocca 0, Mastrangelo 0, Bini 0. N.E. Matteini, Bragatto, Maletaj. All. Petrella.



ARBITRI: Gasparro, Gaetano. NOTE – durata set: 27′, 29′, 44′, 33′; tot: 133′.



