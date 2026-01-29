Prisma La Cascina, da Taranto per il match di spessore con Prata

Per la Prisma La Cascina Taranto serviranno attenzione, aggressività e ordine per tutta la gara. Contro la prima della classe non ci sono margini d’errore, ma proprio queste partite possono diventare il terreno ideale per confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite

Trasferta impegnativa ma stimolante per la Prisma La Cascina Taranto, attesa sul campo della Tinet Prata di Pordenone, attuale prima della classe. Un appuntamento di alto profilo per la formazione ionica allenata da coach Lorizio, che arriva a questa sfida forte della bella vittoria in rimonta conquistata contro Ravenna, un successo che ha rafforzato fiducia, compattezza e consapevolezza nei propri mezzi.



Prata di Pordenone si presenta con un organico di grande qualità, costruito per stare stabilmente ai vertici del campionato. I friulani possono contare su elementi chiave come i terminali offensivi Jernej Terpin e Kristian Gamba, sulla regia esperta di Alessio Alberini e sulla solidità al centro di Nicolò Katalan, punti di riferimento di una squadra capace di imporre ritmo e continuità.



La Prisma La Cascina Taranto, però – fanno sapere – sa di potersela giocare. All’andata Prata si impose per 3-0, ma due set si chiusero sul 25-23, a conferma di un equilibrio che racconta una partita molto più combattuta di quanto dica il risultato finale. Un dato che rafforza la convinzione degli ionici di poter competere anche in trasferta, a patto di mantenere continuità e lucidità nei momenti chiave.



La prova contro Ravenna – aggiungono – ha mostrato una squadra capace di reagire alle difficoltà, alzare il livello del gioco e restare dentro la partita con carattere. L’obiettivo in Friuli sarà quello di riproporre una prestazione solida, entrare subito nel match e provare a inserirsi nel gioco della capolista, sfruttando ogni occasione concessa.

A sottolineare il momento positivo è il centrale rossoblù Elia Bossi:

“Ora abbiamo consapevolezza del nostro valore. Ripartiamo da questa condizione: abbiamo capito come imporre il nostro ritmo e come cogliere tutte le occasioni che il gioco ci offre. A Prata sarà dura, ma sappiamo cosa vogliamo fare in campo”.



Credit Foto Fabio Mitidieri



