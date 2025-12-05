Prisma La Cascina, domenica al PalaFiom la voglia di riscatto

Macerata si presenterà a Taranto per disputare la sfida con i rossoblù reduci dalla pesante sconfitta con il Lagonegro

Domenica al Pala Fiom andrà in scena una sfida che vale molto più dei tre punti: la Prisma Taranto – fanno sapere- torna davanti al proprio pubblico alle 18 per affrontare la Banca Macerata Fisiomed, formazione che ieri sera ha stupito battendo Siena al tie-break. Un successo arrivato nonostante nelle ultime settimane coach Giannini avesse dovuto rinunciare all’opposto titolare, Novello, rientrato solo ieri dopo un’infortunio, a conferma della compattezza e della solidità del gruppo marchigiano, capace di mettere insieme già 10 punti in classifica. Macerata si presenterà a Taranto con la consapevolezza di poter far male anche nelle difficoltà, grazie a un’identità chiara e a un sistema di gioco che si dimostra equilibrato e compatto . Coach Giannini si avvale della regia di Pedron con Novello opposto, Zhelev e Karyagin i suoi schiacciatori. Scelte obbligate al centro con Fall e Ambrose, Gabbanelli e Dolcini ad alternarsi in seconda linea.

La Prisma, invece – sottolineano – arriva dalla pesante sconfitta per 3-0 di ieri sera contro Lagonegro e ha bisogno di rialzare la testa. Una reazione davanti ai propri tifosi sarebbe fondamentale per riprendere il percorso di crescita e ricominciare a scalare la classifica, ritrovando fiducia nei propri mezzi. Non solo per tornare a muovere la graduatoria, ma anche per capire quale potrà essere il prossimo obiettivo concreto.

Il gruppo rossoblù ha tutte le qualità per rialzare la testa. E proprio partite come questa – contro squadre solide e organizzate – aggiungono – possono trasformarsi nell’occasione perfetta per reagire, ritrovare ritmo e accendere quel pizzico di ottimismo necessario dopo il passo falso dell’ultimo turno.

“Siamo dispiaciuti – afferma anche lo schiacciatore Marco Pierotti – per gli ultimi risultati, ma sappiamo che dobbiamo migliorarci giorno dopo giorno per riuscire a raggiungere il miglior livello possibile che ci consentirà di raccogliere i frutti che tutti auspichiamo. Conosciamo il livello di Macerata che è una squadra che come tutte in questo campionato sta dimostrando essere ben organizzata e agguerrita, l’ha dimostrato anche ieri battendo Siena; ma dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e su quello che possiamo fare nella nostra metà campo per riuscire a giocarcela al meglio con chiunque arrivi, e sono certo che esprimeremo la miglior pallavolo possibile già domenica al PalaFiom”.

Il PalaFiom sarà dunque il primo alleato: serviranno energia, lucidità e la voglia di dimostrare che nulla è compromesso. Domenica si gioca una gara delicata, ma anche una grande opportunità. Taranto è chiamata a trasformarla nel primo mattoncino di una nuova ripartenza.

Credit foto Nico DeLuca