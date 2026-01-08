Prisma La Cascina, l’ arrivo di Filip Gavenda

Il pallavolista, opposto, slovacco, classe 1996, si unisce al roster rossoblù

La Prisma La Cascina Taranto Volley ha ufficializzato l’arrivo di Filip Gavenda per la stagione in corso.

Ha già giocato in diversi campionati europei di alto livello, tra cui quelli di Italia, Germania e Spagna.

In Italia, ha indossato le maglie di Top Volley Latina e Revivre Milano. In Europa, Gavenda ha avuto anche esperienze di alto livello come i Netzhoppers Königs Wusterhausen in Bundesliga, il Roeselare in Belgio e nelle fila di club della Superliga spagnola.



Le sue prime dichiarazioni: “Sono davvero felice ed entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo con Prisma Taranto. Fin dal primo contatto ho percepito la passione e l’ambizione del club, e questo mi ha motivato molto. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra, sentire l’energia dei tifosi e dare il massimo ogni giorno per questi colori”.

credit foto pagina fb Slovensky vollejbal