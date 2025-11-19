Prisma La Cascina pronta alla sfida contro Cantù

Al PalaFiom i rossoblù arrivano con un bagaglio di fiducia ritrovata: il set conquistato a Brescia ha dato una piccola ma significativa iniezione di fiducia alla squadra

Domenica alle ore 16 i rossoblù affronteranno Campi Reali Cantù, fanalino di coda con un solo punto in classifica, conquistato nel tie-break interno contro Porto Viro. Una posizione che però – fanno sapere – non deve trarre in inganno: la formazione lombarda è reduce dalla sconfitta contro Ravenna, ma è riuscita comunque a strappare un set nonostante le pesanti assenze che hanno condizionato l’ultimo turno di campionato.

Coach Alessio Zingoni, infatti, ha dovuto rinunciare ad Andrea Bacco e Gabriele Maletto, ridisegnando l’assetto della squadra. Contro Ravenna, Cantù è scesa in campo con Matteo Meschiari in diagonale con l’opposto Nikolay Ivanov, mentre al centro Gioele Taiwo ha affiancato l’esperto Nicola Candeli. In regia spazio al giovane Luca Martinelli, con Gaetano Penna opposto e Luca Butti a dirigere la seconda linea. Un mosaico ben costruito, composto da atleti di esperienza e giovani emergenti, capace comunque di esprimere un volley aggressivo e mai arrendevole. Il set conquistato a Brescia – fanno sapere – dimostra che la squadra sta iniziando a trovare soluzioni più efficaci e continuità in alcune fasi di gioco. Ritmo, lucidità e gestione dei momenti chiave saranno le armi fondamentali per cercare un risultato pieno per la compagine allenata da coach Lorizio, davanti al pubblico del PalaFiom.

Sarà una gara da interpretare con determinazione e senza cali di tensione: Cantù lotta per risalire, Taranto per confermarsi in crescita. “Domenica mi aspetto una gara molto difficile – afferma il centrale Galiano -perché dall’altra parte c’è una squadra come Cantù che proverà a portare punti a casa in tutti i modi data l’attuale situazione di classifica che li vede ultimi. Noi ci stiamo allenando bene e già domenica si è visto qualcosa in più a Brescia, però sono convinto che ancora non stiamo esprimendo il nostro massimo potenziale, ma piano piano dopo ogni allenamento vedo sempre piccoli miglioramenti che alla lunga sicuramente ci porteranno a far bene e a mostrare tutto il valore della nostra squadra. Domenica è una partita davvero importante perché siamo alla ricerca di punti e un po’ di buon umore e davanti al nostro pubblico potrebbe essere il miglior modo per farlo”.

Ex di giornata: Bonacchi Federico, a Taranto nella stagione 2023-24

Arbitri dell’incontro: Cruccolini Beatrice, Colucci Marco