Prisma La Cascina, sconfitta amara a Pineto

Luzzi: “Purtroppo la partita non è andata come volevamo. È difficile cercare di guardare il lato positivo però ci dobbiamo provare, di buono sicuramente c’è stato il secondo set dove abbiamo dato battaglia fino all’ultimo punto. La voglia di combattere non è mancata e spero che si sia vista. Lavoreremo in settimana per cercare di migliorare e di aggiustare i nostri difetti, il lavoro è l’unica strada percorribile”

Finisce 3-0 (25-17, 29-27, 25-22) a Pineto una gara più combattuta di quanto dica il risultato finale – fanno sapere – soprattutto nel secondo parziale, giocato punto a punto e con maggiore intensità e chiuso solo ai vantaggi 29-27. Si sono visti segnali incoraggianti a muro e uno spirito diverso in campo, fatto di maggiore attenzione e reazione nei momenti chiave. Elementi che però non sono bastati a cambiare l’esito del match, con Pineto capace di mantenere il controllo e chiudere la sfida senza concedere set. Devastante la prova dell’opposto di casa Krauchuk che chiude a 20 punti, mentre sul nostro campo un po’ sottotono la prova di Lawani.

“Ancora una partita dove forse meritavamo qualcosina in più ma non abbiamo raccolto niente. Però i ragazzi hanno dimostrato di voler combattere – dichiara il coach Lorizio – e sono sicuro che se continuiamo a lavorare così arriverà il momento che ci riprenderemo quello che ci manca. Dobbiamo solo essere compatti e credere che possiamo svoltare…. Se ci crediamo e siamo tutti insieme sono convinto che usciremo da questa situazione”

IL MATCH

Taranto parte con la diagonale Yamamoto-Lawani, al centro Bossi-Sanfilippo, in posto 4 Antonov-Cianciotta, libero Gollini

Pineto schiera la diagonale Di Silvestre-Krauchuk al centro Zamagni-Trillini in 4 Allik-Catone, libero Morazzini

Pineto parte con una buona spinta al servizio, con Allik che segna il primo break importante dai nove metri 11-6. Problemi in ricezione per gli ionici, poi Krauchuk spinge da posto 2 115-7. Entra Lusetti che forma un buon primo tempo con Bossi 15-8. Pineto allunga, 20-11 grazie a buoni spunti di Krauchuk e Allik. Cianciotta mette a segno un ace 20-13, poi Krauchuk sbaglia attacco, 21-14. Ma il gap è ampio. Il set si chiude 25-17.



Nel secondo parziale parte forte Taranto portandosi 4-7. Lawani riesce a passare con più continuità, 6-10. Allik sbaglia il servizio, 8-12. Pineto però recupera complici anche alcuni errori a muro degli ionici, 14-13. rauchuk firma il break del 17-14. Entra Pierotti su Antonov, gli ionici riescono a tenersi in parità 19-19. Con Pierotti e Lawani si mantiene il punto a punto. Zamagni ferma CIanciotta, 23-22, entrano in doppio cambio Yamamoto e Hopt. Viene murato Krauchuk da Sanfilippo che determina il 24-24. Il set si chiude 29-27 con un muro su Antonov.



Il terzo parziale comincia con equilibrio, Sanfilippo fa ace per il 9-8, il punto a punto continua fino al break di Pineto 19-17. Lusetti mura Catone 19-18. Zamagni firma il 21-18, poi sbaglia 21-19. Cianciotta sbaglia il servizio, poi Pierotti attacca out 23-19, poi cartellino rosso per Krauchuk che porta a 23-21. Ma Krauchuk firma il 24-21. Sanfilippo mette a terra il 24-22. Entrano Hopt e Yamamoto. Non basta, Pineto chiude con Krauchuk 25-22.