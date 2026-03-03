Prisma La Cascina, si scalda il PalaFiom

Mercoledì alle ore 20.30 gli ionici sfideranno la Rinascita Lagonegro

Mercoledì alle ore 20.30 al PalaFiom la Prisma La Cascina Taranto sarà attesa da un turno infrasettimanale delicato contro la Rinascita Lagonegro, attualmente sesta in classifica e formazione che ha già dimostrato di poter recitare un ruolo importante in questo campionato. Una sfida che arriva in un momento particolare della stagione, con punti pesanti in palio e margini di errore sempre più ridotti.

Lagonegro si presenta all’appuntamento con fiducia e con un organico profondo. Nell’ultima gara, complice l’assenza di Raffaelli per squalifica, coach Kantor ha schierato per la prima volta titolare in stagione il serbo Andonovic in posto quattro insieme ad Armenante, con Sperotto in regia a supporto di Cantagalli, rientrato dopo l’infortunio alla tibia. Al centro Tognoni e Arasomwan, con capitan Fortunato nel ruolo di libero. Un assetto che ha dato solidità e alternative, e che mercoledì potrebbe ulteriormente rafforzarsi con il recupero di Raffaelli, permettendo ai lucani di arrivare a Taranto nelle migliori condizioni. All’andata sul campo lucano fu una sconfitta pesante per 3-0 ma oggi la formazione ionica è in fase crescente. La Prisma vuole proseguire nel solco tracciato dalla brillante vittoria ottenuta ieri. Il gruppo sta vivendo un momento positivo, con equilibri che si stanno consolidando anche grazie all’inserimento dei nuovi giocatori, capaci di dare qualità e profondità alle rotazioni. La squadra appare in crescita sotto il profilo tecnico e mentale, consapevole però che il turno infrasettimanale richiederà massima concentrazione e gestione delle energie.

Lo schiacciatore Cianciotta suona la carica in vista della gara: “Ci aspettiamo una grande battaglia. Veniamo da un momento positivo e dobbiamo approfittare di questo. In questo momento, piano piano, stiamo trovando i nostri equilibri, anche grazie all’aiuto dei nuovi giocatori che stanno entrando e stanno facendo bene. Abbiamo bisogno del tifo per esprimere il massimo potenziale che abbiamo. Lagonegro è una squadra completa e forte, anche se neopromossa ha dimostrato di poter essere di alto livello. Non dobbiamo avere paura: dobbiamo esprimere il nostro gioco e fare il meglio possibile per portare il risultato a nostro favore.”

Sulla stessa linea il direttore generale Primavera, che chiama a raccolta il pubblico tarantino: “Il nostro tifo non ci ha mai abbandonato e siamo certi che anche mercoledì saprà darci quella spinta in più. In questo momento della stagione queste sono tutte finali. Dobbiamo affrontarle partita per partita, con grande concentrazione, per conquistare più punti possibili. La squadra è focalizzata e determinata a dare tutto.”

Appuntamento dunque mercoledì alle 20.30 al PalaFiom per una sfida che si preannuncia intensa e combattuta, con la Prisma pronta a giocarsi le proprie carte davanti al proprio pubblico per continuare la corsa e trasformare l’entusiasmo in punti fondamentali per la classifica. Ex di giornata Coach Lorizio a Lagonegro dal 2023 al 2025, lo scoutman Giuseppe Pisano a Lagonegro dal 2023 al 2025, Giacomo Raffaelli a Taranto dal 2023 al 2024. Gli Arbitri dell’incontro saranno Cecconato Giulia e Giglio Anthony.