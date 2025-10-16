Prisma La Cascina Taranto pronta per l’esordio: contro Fano sarà battaglia

Coach Graziosi: “Sarà una partita tosta, anche perché sarà la prima giornata di campionato. Ci stiamo preparando per questo, quindi ci siamo ripromessi di fare fin dai primi palloni una partita bella aggressiva, proprio perché sappiamo che loro comunque in casa ci aggrediranno e quindi dobbiamo essere subito pronti alla battaglia”

Domenica alle 18 al PalaAllende di Fano Prisma La Cascina Taranto Volley farà il suo debutto ufficiale nel campionato di Serie A2 Credem Banca 2025/26, affrontando l’Essence Hotels Fano in una sfida che si preannuncia caldissima.

I marchigiani, reduci da un’ottima stagione e da una pre-season convincente, si presentano con un roster equilibrato tra esperienza e giovani talenti. Spicca il nome del palleggiatore Manuel Coscione, ex Taranto e protagonista della promozione in Superlega nella stagione 2020/21: un regista di grande carisma e visione di gioco.

Al centro, Fabio Ricci e Stefano Mengozzi rappresentano una delle coppie più solide e di spessore dell’intera categoria, mentre in banda il tecnico Vincenzo Mastrangelo, anch’egli ex Taranto, alla guida rossoblù nella prima parte della stagione 2023-24, potrà contare su Jan Fornal, Pietro Merlo e Federico Roberti. L’opposto Maksym Tonkonoh, classe 2007 e già al secondo anno in Serie A, è il giovane da tenere d’occhio: talento in crescita e principale riferimento offensivo dei fanesi.

Dall’altra parte, Taranto arriva all’esordio con la voglia di iniziare un nuovo percorso e mettere in campo la personalità costruita durante due mesi di lavoro intenso.

“A Fano sarà una partita tosta tosta, anche perché sarà la prima giornata di campionato. – Ha affermato Coach Gianluca Graziosi – Fano è un ambiente abbastanza caldo, quindi nella prima giornata sarà caldissimo, ci aspetterà tanto tifo contro. Ci stiamo preparando per questo, quindi ci siamo ripromessi di fare fin dai primi palloni una partita bella aggressiva, proprio perché sappiamo che loro comunque in casa ci aggrediranno e quindi dobbiamo essere subito pronti alla battaglia.

Dovremo fare una partita dove ci sarà tantissimo da soffrire ed avere pazienza. Fano è una squadra ottima, perché ha cambiato pochissimo rispetto alla passata stagione, si è rinforzata al centro con Ricci, ma soprattutto con l’opposto Tonkonoh Maksym che l’anno scorso era giovanissimo alla sua prima esperienza in Serie A: adesso nelle amichevoli l’ho visto migliorato tantissimo e probabilmente è il terminale principale su cui fare attenzione.

Il gruppo Taranto ha tanta voglia di iniziare, vogliamo calarci subito in questa avventura, perché ormai sono quasi due mesi che ci alleniamo e quindi logicamente ci manca l’adrenalina da gioco. – Conclude – Da domenica, ben venga che arrivi: iniziamo questo percorso e poi di partita in partita vedremo quello che ci sarà da fare, da migliorare, da correggere.”

Gli fa eco il centrale Elia Bossi: “Arriviamo a questa ultima settimana di allenamenti prima dell’esordio in campionato consapevoli di aver lavorato bene in palestra in questi due mesi di preparazione. non vediamo l’ora quindi di metterci alla prova in campo, e Fano sarà proprio la trasferta giusta. La loro è una squadra che in casa dà il meglio di sé, grazie ad un palazzetto molto caldo e a giocatori talentuosi ed esperti. Sarà quindi necessario prepararsi ad una battaglia con uno spirito combattivo ma altrettanto sereno, consapevoli delle nostre qualità”.

Prisma La Cascina Taranto Volley è pronta a dare battaglia fin dal primo punto. L’obiettivo è chiaro: partire con il piede giusto e trasformare l’energia dell’esordio in entusiasmo e fiducia per il cammino che inizia.

Ex di giornata: Manuel Coscione, coach Vincenzo Mastrangelo

Arbitri: Selmi Matteo, Mesiano Marta