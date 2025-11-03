Prisma La Cascina, trasferta a Ravenna da dimenticare

I rossoblù di Graziosi incassano un 3-0 al Pala De André

Prisma La Cascina Taranto Volley esce sconfitta per 3-0 (25-15, 25-20, 25-18) dal Pala De André contro una Ravenna aggressiva e determinata, capace di imporre fin da subito il proprio ritmo e la propria intensità.

Gli uomini di coach Graziosi faticano a trovare continuità e commettono troppi errori nei momenti chiave, soprattutto in attacco (34% di attacco rispetto al 54% di Ravenna) e a tratti anche in ricezione, nel secondo parziale quando Taranto aveva guadagnato un vantaggio di 5 punti, ma con un ottimo turno al servizio di Russo va in difficoltà favorendo una Ravenna sempre più sicura e concreta. I padroni di casa spingono forte in battuta e difesa, mettendo in costante difficoltà la costruzione del gioco ionico.

Taranto prova a reagire a tratti, ma la lucidità non basta per invertire l’inerzia di un match in cui Ravenna mostra maggiore compattezza e fame agonistica. Nel finale, nonostante qualche spunto di orgoglio rossoblù, la squadra di casa chiude i conti con autorità, portando a casa un 3-0 netto e meritato. Notevole la presenza dell’opposto Dimitrov che chiude a quota 17 punti.

Una battuta d’arresto che lascia spazio a riflessioni per Taranto, chiamata a ritrovare ritmo e precisione in vista dei prossimi impegni di campionato.

Coach Graziosi schiera la diagonale Yamamoto-Cianciotta, al centro Bossi-Sanfilippo, in 4 Antonov-Pierotti libero Gollini

Ravenna comincia con la diagonale Russo-Dimitrov, al centro Canella- Bartolucci, in 4 Valchinov-Zlatanov, libero Goi.



I padroni di casa cominciano forte, firmando un break di 9-5 con ottimi colpi di Zlatanov e Dimitrov. Taranto si riavvicina 9-7, ma la ricezione soffre e sull’11-7 coach Graziosi chiama il primo time out. Valchinov allunga 12-7. Ace di Bossi permette il 14-10. Antonov firma in diagonale il 15-11. Entrano Zanotti e Lusetti, in doppio cambio. Ravenna però conduce 20-15. Ravenna continua a spingere dai nove metri con DImitrov, e chiude 25-15.

Nel secondo set Taranto si porta avanti 7-8. Cianciotta firma l’8-9. Antonov mantiene il vantaggio 9-10. Con ottimo turno al servizio di Cianciotta, Taranto si porta 14-17. Ravenna però impatta 18-18. Due ottimi servizi di Russo permettono il break 20-18. Il turno di Russo termina solo con un’invasione ravennate, 22-19. Dimitrov continua a martellare, 25-20.

ll terzo set è punto a punto, ma tanti gli errori nel campo rossoblù, e Ravenna mette ancora la testa avanti 9-8. Entra Luzzi su Gollini dopo l’11-10. Ravenna firma il 14-11, Pierotti firma il 14-12. Ravenna continua a passare sia da posto 2 che da posto 4, Taranto non trova spazio, Ravenna prosegue la sua marcia chiudendo 25-18.

Le parole del centrale Andrea Zanotti:



“Una sconfitta pesante, brutta. Nel secondo set eravamo sopra 5-6 punti e con un margine così una squadra come la nostra non deve dare modo di farsi recuperare e dare l’opportunità agli altri di entrare in partita. Ovviamente loro hanno fatto una gran partita, il Palazzetto era molto carico. Però tanto merito sia loro, ma anche demerito nostro, potevamo far meglio in molte situazioni, ci è mancato il muro, abbiamo preso tanti errori diretti in attacco tra muri presi e attacchi fuori. Sicuramente c’è molto, molto da migliorare e dobbiamo trovare quel qualcosa in più soprattutto fuori casa, perché almeno in casa abbiamo dimostrato soprattutto un altro spirito.”

TABELLINO

PRISMA TARANTO: Yamamoto 1, Cianciotta 10, Sanfilippo 6, Hopt, Antonov 11, Pierotti 8, Bossi 3, Lusetti1, Gollini (L), Zanotti1, Galiano, Lorusso, Luzzi. All. Graziosi.

CONSAR RAVENNA: Dimitrov 17, Gottardo, Canella 3, , Bartolucci 10, Goi L, Russo 3, Zlatanov 13, Valchinov 11, Bertoncello, Gabellini, Asoli, Iurlaro, Ciccolella, Giacomini all Valentini