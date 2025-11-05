Prisma La Cascina verso il desiderio di riscatto

I rossoblù ospiteranno domenica prossima la Tinet Prata di Pordenone

Domenica alle ore 16 al PalaFiom Taranto, Prisma La Cascina affronterà in casa la sontuosa formazione di Prata di Pordenone, in una sfida promettente. I rossoblù guidati dal coach Gianluca Graziosi arrivano da una battuta d’arresto esterna contro la Consar Ravenna, con il netto 3-0.

Prata è in grande forma: ha appena battuto in casa la Emma Villas Siena e si trova già ai vertici della classifica, con una sola sconfitta fino a questo momento. La squadra friulana è “rodata” e ambiziosa: la Tinet Prata lo scorso anno ha vinto la Regular Season e ha confermato buona parte dell’organico, mantenendo inalterati elementi chiave come i terminali offensivi Jernej Terpin e Kristian Gamba, il regista esperto Alessio Alberini e il centrale di riferimento Nicolò Katalan.

“Arriva Prata, una delle squadre più forti del campionato. – ha chiarito il Capitano Oleg Antonov- Sarà una partita sicuramente difficile e dobbiamo prepararci a questo. Noi abbiamo voglia di rivalsa, dopo l’ultima sconfitta. Ci stiamo preparando al meglio in questa settimana di allenamenti dove daremo il massimo per affrontare la gara pronti e con tutti i mezzi necessari ad affrontare i momenti di difficoltà”.

“Sapevamo di incontrare una buona squadra domenica a Ravenna. Quello che ci sta mancando in trasferta – aggiunge l’ assistente coach Alessandro Giosa- è il fatto di cominciare ad avere un po’ di aggressività in più, di non attendere gli errori degli avversari ma di fare la partita noi. Ci dobbiamo mettere in testa che dobbiamo pensare di portare a casa set dopo set e non pensare subito al risultato finale. È chiaro che dall’altra parte avevi una squadra comunque giovane e ci ha messo veramente in difficoltà. Sappiamo benissimo che è un campionato lungo. Da parte dei ragazzi c’è tanta voglia di rivalsa per questa sconfitta. Non siamo la squadra che abbiamo visto a Ravenna e lo sappiamo, siamo ben altro, ma dobbiamo dimostrarlo già in campo da domenica. Sicuramente l’ingresso di Lawaní ci darà un po’ più di fiducia, nel gruppo soprattutto. Ci auguriamo di poter vedere sicuramente un’altra Prisma. Prata ha tre attaccanti di ottimo livello, di esperienza e noi dovremo cercare di fermare queste bocche di fuoco. Poi ha dei centrali di tutto rispetto, insomma è una buona squadra e proveremo a metterli in difficoltà domenica.”

Taranto punterà anche su una novità importante: è il momento dell’opposto francese Ibrahim Lawani, a disposizione del roster e che rappresenta un rinforzo significativo per l’attacco rossoblù.

Occhi puntati, dunque, al PalaFiom: Taranto vuole dare un segnale forte, Prata vuole confermare il proprio status di “big” del campionato. Diretta tv su DAZN.