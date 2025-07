Prisma Taranto: Alessandro Giosa torna a casa come vice allenatore

L’ex pallavolista tarantino, fresco della promozione in A3 con il Grottaglie, affiancherà coach Graziosi nella prossima stagione. Un ritorno alle origini dopo una lunga carriera da giocatore

Alessandro Giosa torna a casa. La Prisma Taranto Volley ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex pallavolista tarantino come secondo allenatore per la stagione 2025/2026. Il classe ’77 affiancherà coach Gianluca Graziosi in un ritorno che sa di destino per chi ha vissuto momenti importanti con i colori rossoblù sia in A1 che in A2.

Giosa arriva sulla panchina tarantina forte dell’esperienza maturata al Volley Club Grottaglie, dove ha conquistato una storica promozione in Serie A3. Un percorso vincente il suo, iniziato come giocatore-allenatore e culminato nel ruolo di head coach nella stagione appena conclusa, dopo aver guidato il club attraverso una promozione in Serie B, una salvezza e due partecipazioni ai playoff per la Serie A.

“Sono molto emozionato e onorato – ha dichiarato Giosa – La Prisma rappresenta per me un luogo di crescita e formazione non solo pallavolistica, ma anche personale. Sono cresciuto tra queste mura e ora poter contribuire al progetto della società è un sogno che diventa realtà. Il progetto ambizioso della società mi entusiasma e mi motiva a dare il massimo ogni giorno.”

La carriera di Giosa è iniziata nel 1994 nel settore giovanile dell’ASPC Gioia, per poi svilupparsi attraverso numerose tappe significative: dalla Serie A1 con Gioia del Colle nel ’95/’96 alla Prisma Taranto nelle stagioni 2004/2005 e 2005/2006, passando per esperienze importanti con Latina, Molfetta e Castellana Grotte. Nel 2020 ha intrapreso l’avventura con il Grottaglie, dove ha concluso la sua carriera da giocatore con una commovente lettera d’addio, prima di dedicarsi esclusivamente al ruolo di allenatore.