Prisma Taranto, cresce l’attesa per la sfida con Consar Ravenna

I rosso-blù scenderanno in campo con il coltello tra i denti, determinati a tornare a muovere una classifica che ha bisogno di nuove certezze e continuità

Domenica alle ore 18 il Palafiom si prepara ad accogliere una sfida di altissimo livello: la Prisma La Cascina Taranto ospita la Consar Ravenna in un match che si presenta di alta difficoltà. I rosso-blù scenderanno in campo con il coltello tra i denti, determinati a tornare a muovere una classifica che ha bisogno di nuove certezze e continuità. Affronteranno una delle squadre più solide del campionato. La Consar Ravenna, attualmente terza forza della classifica, è un gruppo giovane, fisico e ben organizzato, capace di abbinare intensità e qualità tecnica. I romagnoli arrivano a questo appuntamento dopo l’impegno di ieri sera nei quarti di finale di Coppa Italia contro la compagine di Lagonegro vinta 3-1, ulteriore dimostrazione della profondità e del valore del loro roster.

All’andata, al Pala De André, Ravenna si impose con gli ionici con un netto 3-0. In quella occasione la Prisma La Cascina Taranto dovette fare i conti con un assetto ancora incompleto, privo di un opposto di ruolo, adattando lo schiacciatore Cianciotta in una posizione non abituale. Ravenna, nonostante un momento appannato in campionato (viene dalla sconfitta contro Macerata) resta una squadra estremamente temibile: l’opposto Dimitrov rappresenta un terminale offensivo di primissimo livello, Zlatanov garantisce potenza e continuità in attacco, mentre la regia è affidata a Russo un palleggiatore di grande qualità ed esperienza, capace di gestire al meglio un gioco rapido e vario, per non parlare del reparto centrali dove spicca l’ottimo Canella.

In casa Prisma La Cascina Taranto, però, l’attenzione è tutta rivolta al presente e alla crescita che ancora si dimostra incostante seppur con spiragli di ottime giocate e di tenacia, nonostante le ultime due sconfitte con Fano e Sorrento. A sottolinearlo è il centrale Gabriele Sanfilippo, che presenta così la sfida: “Dobbiamo cercare di non pensare tanto alla classifica, ma pensare alla prestazione che ci aspetta contro una squadra forte. Pensare a quanto di bello è stato fatto comunque a Sorrento, con quel terzo set in cui abbiamo reagito, e concentrarci solo esclusivamente su quello che di buono sappiamo fare e sul nostro gioco. Sappiamo che sarà molto dura, ma l’unica cosa che possiamo fare è lavorare quotidianamente per prepararci a questa gara nel miglior modo possibile”.

Parole che raccontano lo spirito con cui Taranto si avvicina alla sfida: lucidità, lavoro e fiducia nel proprio gioco. Domenica al Palafiom servirà una prova di carattere, tecnica e cuore per provare a mettere in difficoltà una delle big del campionato e regalare al pubblico rosso-blù una serata di grande pallavolo. Gli arbitri dell’incontro saranno Faia Riccardo e Di Bari Pierpaolo. Ex di giornata: Riccardo Goi a Taranto nel 2020/21, Elia Bossi a Ravenna nel 2016/17, coach Saverio Di Lascio, a Taranto dal 2020 al 2022