Prisma Taranto, Lorizio: “Puntiamo su motivazione e carattere”

Il ds della squadra pugliese dal volley mercato di Bologna traccia le linee guida della nuova stagione in A2. Focus sulla preparazione e sugli obiettivi immediati

“È stata una giornata intensa e proficua”. Con queste parole il direttore sportivo della Prisma Taranto, Pino Lorizio, ha commentato la prima giornata del Volley Mercato presso lo Zanhotel Center Gross di Bologna. Un evento che ha permesso di confrontarsi sui nuovi progetti della Lega e di gettare le basi per la prossima stagione.

Lorizio, che ha vissuto il volley da allenatore prima di passare al ruolo dirigenziale, ha confermato il completamento della rosa, soffermandosi sui criteri di selezione: “Abbiamo valutato prima di tutto l’aspetto umano dei ragazzi. Anche chi scende dalla Superlega in A2 viene a Taranto cercando nuove sfide e motivazioni, con l’obiettivo comune di risalire insieme nella massima serie”.

La preparazione rappresenta ora la priorità: “Stiamo organizzando l’arrivo di tutti gli atleti a Taranto, vogliamo creare le condizioni ideali per iniziare il lavoro in modo sereno e, soprattutto, con il giusto spirito”, ha spiegato il direttore sportivo.

In vista della pubblicazione dei calendari, prevista per giovedì 17, Lorizio non nasconde l’importanza di un buon avvio di stagione: “Le prime 3-4 partite sono sempre state determinanti nella mia esperienza. L’obiettivo è presentarci al meglio sia fisicamente che mentalmente”. Il ds non si sbilancia sulle trasferte più impegnative, sottolineando come “il campionato sarà equilibrato e tosto, con una sola promozione disponibile. Dovremo affrontare una partita alla volta, concentrandoci sull’obiettivo immediato senza guardare troppo avanti”.