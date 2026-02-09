Prisma Taranto Volley: battuta Brescia 3 a 0

Un vero e proprio atto di forza è andato in scena questa sera al PalaFiom: battuta la quarta forza del campionato Gruppo Consoli Sferc Brescia 3-0 (25-22, 26-24, 25-20)

Taranto ha aggredito con convinzione e grande cuore sin dall’inizio una Brescia che è apparsa un po’ opaca soprattutto nel muro-difesa dove gli ionici hanno saputo colpire senza esclusione di colpi. Efficaci anche al servizio con 6 ace totali e con un buon muro guidato dall’mvp Sanfilippo (13 punti), i rossoblù hanno continuato a gestire i colpi d’attacco con intelligenza e convinzione anche quando nel secondo parziale erano sotto di qualche break, portando il set ai vantaggi e conquistandolo con sapienza. Nel terzo poi, i bresciani sono calati alla distanza e Taranto ha chiuso senza troppi indugi un match importante conquistando tre punti preziosissimi per la classifica.

Sanfilippo:” Abbiamo approcciato bene al match, lavorando al meglio in settimana, magari Brescia ha anche accusato un po’ di stanchezza dovuta al match infrasettimanale di Coppa Italia, siamo felicissimi e ora dobbiamo mantenere continuità e consapevolezza dei nostri mezzi”

Coach Lorizio: ” Mi aspettavo questa partita anche se non un 3-0, siamo sempre stati lì con la testa, devo fare i complimenti ai ragazzi siamo sempre riusciti a recuperare, grande lavoro di squadra. Ho detto ai ragazzi che devono restare sereni e tranquilli adesso abbiamo la squadra al completo,può interscambiarsi , voglio anche sottolineare l’ingresso di Antonov e ha dato equilibrio nel secondo set. Ora dobbiamo essere questi e tutti possono giocare titolari, tutti pronti come abbiamo fatto stasera”.