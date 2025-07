Prisma Taranto Volley: si chiude l’era Gioiella, ma Consùleo conferma il sostegno

Dopo quattro stagioni termina la partnership con il title sponsor, mentre si rafforza la collaborazione con l’azienda pugliese. I vertici societari: “Compagni di viaggio nella nostra straordinaria avventura”

Mentre per la Prisma Taranto Volley si chiude dopo quattro stagioni il rapporto con il title sponsor Gioiella, si rafforza la collaborazione con Consùleo, azienda che conferma il suo sostegno alla squadra pugliese. I Presidenti Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore hanno voluto esprimere la loro gratitudine verso Gioiella con parole cariche di emozione: “È con profonda gratitudine che desideriamo rivolgerci a voi, non solo come prezioso sponsor, ma come compagni di viaggio nella nostra straordinaria avventura sportiva.”

Da parte loro, Andrea Brandonisio e la Famiglia Capurso di Gioiella hanno sottolineato quanto sia stato significativo il percorso condiviso: “Grazie Prisma Taranto Volley per averci resi parte di un percorso straordinario”, evidenziando come la partnership sia stata caratterizzata da “passione, impegno, identità territoriale e spirito di squadra.”

In questo momento di transizione, si consolida il rapporto con Consùleo, realtà aziendale che prosegue il suo impegno al fianco della squadra. Il direttore generale Ernesto Sabato ha confermato: “Sosteniamo la Prisma Taranto Volley da ormai quattro anni, perché crediamo nei valori sani e autentici che questa realtà sportiva esprime dentro e fuori dal campo.”

Nonostante la retrocessione della scorsa stagione, Sabato ha ribadito la fiducia nel progetto: “Non nascondiamo il dispiacere per quanto accaduto, ma proprio per questo abbiamo scelto di rinnovare con ancora più convinzione il nostro impegno.” Lo sguardo è già rivolto al futuro, con l’obiettivo dichiarato di “tornare in Superlega, anche in vista dell’importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo.”