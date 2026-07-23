Prisma Taranto Volley: é Luca Susco il nuovo libero

In squadra rossoblù anche il fratello Alessio

La Prisma Taranto Volley accoglie Luca Susco, nuovo libero che farà parte del roster rossoblù nel prossimo campionato di Serie C. Per il giovane atleta tarantino, classe 2003 – fanno sapere – si tratta di un ritorno nella pallavolo della propria città con una maglia dal significato particolare e con l’emozione di condividere questa nuova avventura con il fratello Alessio Susco.

Nato a Taranto il 13 settembre 2003, Luca ha costruito il proprio percorso pallavolistico partendo dal settore giovanile della Materdomini. Nella stagione 2017/18 disputa il campionato di Serie D e l’Under 16, mentre l’anno successivo approda in Serie C, proseguendo parallelamente l’attività giovanile. Proprio nel 2018/19 arriva uno dei primi risultati importanti della sua carriera, con la conquista dello scudetto al Trofeo delle Regioni con la selezione regionale.

Dal 2019 al 2022 veste ancora i colori della Materdomini, disputando il campionato di Serie B e completando il proprio percorso nelle categorie Under 18 e Under 19. Nella stagione 2021/22 conquista inoltre lo scudetto Under 19, aggiungendo un altro prestigioso successo al proprio palmarès.

Nel 2022/23 passa alla Joy Volley Gioia del Colle in Serie B, mentre nella stagione successiva difende i colori del Volley Club Grottaglie, sempre nel campionato cadetto, partecipando anche alla Coppa Italia di Serie B. Nel 2024/25 torna a Taranto con la Frascolla, in Serie C, per poi trasferirsi nella stagione 2025/26 alla Vibrotek Volley, con cui chiude al primo posto il girone B e raggiunge la semifinale di Coppa Puglia.

Ora per Luca Susco – aggiungono – si apre un nuovo capitolo con la Prisma Taranto Volley, una società alla quale è legato anche da ricordi che risalgono alla sua infanzia.

“Sono molto felice di entrare a far parte della Prisma Volley Taranto, società che per la nostra città rappresenta tanto. Ho ancora alcuni ricordi di quando ero molto piccolo e mio padre mi portava al palazzetto a vedere le partite. Quella di quest’anno sarà una stagione che mi darà modo di continuare a crescere. Conosco quasi tutti i giocatori che faranno parte della squadra e sono contento di ritrovarli. Siamo un gruppo con un’età media bassa e questo deve essere il punto di partenza per crescere passo dopo passo durante tutto il campionato, dando il massimo in allenamento per poi riportare tutto in partita. Cercheremo di regalare, nel nostro piccolo, molte soddisfazioni a una comunità che sta dimostrando di essere molto legata allo sport”.

Con l’arrivo di Luca Susco, la Prisma Taranto Volley – concludono – inserisce nel proprio organico un libero giovane ma già forte di esperienze maturate tra Serie B e Serie C e di importanti risultati ottenuti a livello giovanile. Un innesto che rafforza ulteriormente il progetto rossoblù, che avrà anche un significato speciale per la famiglia Susco, con Luca e Alessio pronti a vivere insieme la nuova stagione con la maglia della Prisma.