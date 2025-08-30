Prisma Taranto Volley: si chiude la seconda settimana di preparazione

Lo staff tecnico ha potuto constatare entusiasmo, intensità e spirito di sacrificio da parte dei giocatori, impegnati a formare un’identità di squadra solida e compatta

La seconda settimana di allenamenti per la Prisma Taranto Volley si è conclusa con un bilancio positivo. Il lavoro in palestra si è articolato tra sedute fisiche e tecniche, permettendo al gruppo di crescere gradualmente sia sotto il profilo atletico che nella costruzione delle prime idee di gioco.

Lo staff tecnico ha potuto constatare entusiasmo, intensità e spirito di sacrificio da parte dei giocatori, impegnati a formare un’identità di squadra solida e compatta.

“Sta procedendo tutto abbastanza bene. Stiamo facendo un ottimo lavoro dal punto di vista fisico: pian piano, in maniera graduale, abbiamo iniziato anche a inserire la parte tecnica e a mettere dentro alcune idee di gioco, così da arrivare già dalla prossima settimana a fare un po’ di sei contro sei. – queste le parole del Coach Gianluca Graziosi – Il lavoro tecnico procede in maniera graduale: stiamo introducendo concetti di gioco sia in fase side-out che in fase break, per arrivare ai primi giorni della prossima settimana a sviluppare meglio alcune situazioni di campo. I ragazzi hanno molto entusiasmo, stanno lavorando sodo e c’è tanta fame e voglia di mettersi in mostra. Questa è la cosa che mi interessa di più, perché quando c’è fame e voglia di fare, poi le difficoltà si superano. Si sta costruendo un buon gruppo: i ragazzi stanno bene insieme in palestra e fuori dal campo, c’è un bello spirito e al PalaFiom si respira davvero una bella aria.

Con la società c’è lavoro condiviso a 360 gradi e una bella organizzazione. Adesso aspettiamo i primi test match per capire meglio che tipo di squadra abbiamo tra le mani.”

“Tutto procede bene, il ritmo in palestra è molto alto. In questa prima fase ci siamo concentrati soprattutto sull’aspetto atletico dei ragazzi. – aggiunge l’Assistant Coach Alessandro Giosa – Abbiamo cominciato dai fondamentali di base fino ad alcune situazioni di gioco come la copertura, la difesa e l’alzata: in questo momento per noi sono la priorità. Negli ultimi giorni abbiamo iniziato anche i primi salti con il conta coach, pronti per la settimana prossima. C’è entusiasmo, tanto entusiasmo. La cosa più bella è che i ragazzi si divertono in palestra: naturalmente sono concentrati sul lavoro e questo agevola molto anche noi. Come staff tecnico ci siamo trovati subito in sintonia fin dai primi giorni e continuiamo a lavorare quotidianamente per migliorare e dare sempre qualcosa in più al gruppo. Questo è il nostro obiettivo. Penseremo partita dopo partita: ogni domenica sappiamo benissimo che tutti vorranno giocare contro Taranto e ci saranno squadre che vorranno salvare la stagione contro di noi. Ne siamo consapevoli e per questo vogliamo lavorare al massimo ogni giorno.

L’invito è aperto a tutti, anche già per gli allenamenti. Il nostro obiettivo è divertirci e farvi divertire: vi aspettiamo quindi numerosi al palazzetto.”

La società Prisma Taranto Volley si è dichiarata soddisfatta per la sinergia che si è già creata con lo staff tecnico e per l’approccio positivo mostrato dagli atleti.

Il presidente Tonio Bongiovanni e il direttore generale Vito Primavera, presenti ad alcuni allenamenti, hanno potuto osservare da vicino il buon atteggiamento del gruppo: da un lato i giovani, desiderosi di crescere e mettersi in mostra, dall’altro lo staff tecnico, che guida i ragazzi con interventi costanti e determinati.

Sempre vigile anche il direttore sportivo Pino Lorizio, a sorvegliare con attenzione lo sviluppo del lavoro quotidiano.

Un segnale incoraggiante che conferma il percorso avviato e le basi per affrontare al meglio i prossimi impegni.

Il programma della prossima settimana Week 3

Lunedì 1/9 8.15 – 10 Preparazione fisica

15.30 – 18 Tecnica (PalaFiom)

Martedì 2/9 9 -11 Tecnica (PalaFiom)

15.30 – 18 Tecnica (PalaFiom)

Mercoledì 3/9 8.15 – 10 Preparazione fisica

15.30 – 18 Tecnica (PalaFiom)

Giovedì 4/9 15.30 – 18 Tecnica (PalaFiom)

Venerdì 5/9 8.15-10 Preparazione fisica

15.30 – 18 Tecnica (PalaFiom)

Sabato 6/9 9-11 Tecnica PalaFiom

Gli allenamenti al Palafiom restano aperti al pubblico.