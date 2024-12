La Prisma in trasferta a Padova: sfida ad alta tensione in terra veneta

Giovedì 26 dicembre, le due squadre si affrontano in un match decisivo per la classifica di Superlega

Giovedì 26 dicembre alle 17, il Palazzetto della Kioene di Padova ospita uno scontro decisivo per la classifica di Superlega tra Sonepar Padova e Gioiella Prisma Taranto. Le due squadre arrivano all’appuntamento dopo prestazioni convincenti contro big del campionato: i padroni di casa hanno ben figurato contro Perugia, mentre gli ionici hanno dato filo da torcere a Trento.

I veneti di coach Cuttini puntano sulle performance dell’azzurro Porro, protagonista con 22 punti nell’ultima gara, e sulla potenza del croato Sedlacek. Il reparto centrale può contare sulla solidità di Plak e Crosato. Sul fronte opposto, Taranto cerca punti preziosi per risalire la classifica. La squadra pugliese si affida all’esperienza di Lanza e alla verve realizzativa di Gironi, con il palleggiatore Zimmermann sempre più leader in cabina di regia.

Il match avrà un sapore particolare per gli ex della sfida: Marco Falaschi e Tommaso Stefani, a Taranto nel biennio 2021-2023, e lo stesso Zimmermann, che ha vestito la maglia patavina due stagioni fa.

” Siamo due squadre che al momento occupano la stessa posizione in classifica, e una vittoria rappresenterebbe una spinta importante per il futuro – commenta lo schiacciatore Tim Held – Dobbiamo concentrarci al massimo: è una squadra solida, con un ottimo servizio e molte soluzioni in attacco. Sarà fondamentale fare un buon lavoro in difesa e mettere pressione al servizio, perché se battiamo bene possiamo sempre ottenere qualcosa di più”.