Prisma Volley, ecco il calendario ufficiale

Diciotto giornate complessive, che prenderanno il via sabato 17 ottobre 2026 e si concluderà il 7 marzo 2027. Le gare casalinghe si disputeranno a Carosino

È ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile 2026/27 – Girone B. Diciotto giornate complessive, tra andata e ritorno, accompagneranno la formazione rossoblù in una stagione che prenderà il via sabato 17 ottobre 2026 e si concluderà il 7 marzo 2027. La principale novità riguarda le gare casalinghe. A causa dell’indisponibilità delle strutture e delle palestre cittadine, Prisma Taranto disputerà le proprie partite interne al Palazzetto dello Sport “Spagnulo” di Carosino, che diventerà dunque la casa della squadra per gli appuntamenti del campionato.

L’esordio è fissato per sabato 17 ottobre alle 18.30, proprio a Carosino, contro Materdomini Volley. La settimana successiva, domenica 25 ottobre, arriverà invece la prima trasferta sul campo del Banco Metalli Fasano. Il girone di andata proseguirà fino al 12 dicembre, quando Prisma sarà impegnata a Galatina contro Olimpia S.B.V. Dopo la pausa natalizia, il girone di ritorno prenderà il via il 19 dicembre, con la trasferta sul campo della Materdomini Volley. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà invece il 9 gennaio 2027, quando a Carosino arriverà Banco Metalli Fasano.

Saranno nove le gare casalinghe in programma allo Spagnulo. Oltre alla sfida inaugurale con Materdomini, Prisma ospiterà Virtus Tricase 1967, ASD Falchi Ugento, Volley Parabita ASD e ASD Volley Club Grottaglie nel girone di andata; nel ritorno toccherà invece a Banco Metalli Fasano, Showy Boys Galatina, Conad Lecce Volley e Olimpia S.B.V. Galatina fare visita ai rossoblù.

Una curiosità del calendario riguarda proprio il finale di stagione: l’ultima giornata vedrà Prisma nuovamente davanti al proprio pubblico, domenica 7 marzo alle 18.30 contro Olimpia S.B.V. Galatina, chiudendo così la regular season nello stesso impianto che ne ospiterà il debutto. Per il gruppo guidato da coach Domenico Salvatore si avvicina quindi il momento delle gare ufficiali. Dopo il lavoro di preparazione e i test precampionato, il 17 ottobre inizierà il percorso della Prisma Taranto in Serie C, con Carosino pronta a diventare la sua casa per la stagione 2026/27.