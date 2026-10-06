Quero Chiloiro, due ori ai Campionati Regionali Under

Tramontano e Oliva staccano il pass per la fase nazionale

Bilancio di chiusura trionfale per la Quero-Chiloiro ai Campionati Regionali Under 15 che si sono svolti lo scorso fine settimana a Lecce presso il Palazzetto San Giuseppe da Copertino, nell’organizzazione del Comitato Regionale Puglia-Basilicata FPI e della locale Scuola di Pugilato Team Zinfo.

La storica società di pugilato tarantina ha giocato in questa occasione un ruolo da protagonista, grazie ai due successi ottenuti dai suoi due atleti in gara, Lorenzo Tramontano e Martino Oliva, i quali nelle gare del 3 e del 4 ottobre, hanno conquistato le medaglie d’oro con il pass per i Campionati Italiani Under 15 che si disputeranno dal 4 all’8 novembre a Foggia. Tecnica e determinazione per il 40 kg Lorenzo Tramontano, che dopo aver beneficiato del walk-over in semifinale contro Stefano Tinella (Team Zinfo Lecce), ha affrontato in finale Giuseppe De Felice (Boxing Francavilla Fontana) in un match intenso e ricco di scambi. A fare la differenza è stata la superiore impostazione tecnica del tarantino, che ha dettato i tempi sul ring e conquistato il verdetto, con il quale ha aggiornato il suo record a 3 vittorie e 1 sconfitta.

Un bel successo per Tramontano, nel suo primo anno di attività agonistica dopo un prospero passato nel settore giovanile. Grandi prestazioni anche quelle di Martino Oliva nella categoria dei 60 kg, atleta di recente ingresso nella scuderia tarantina e già di notevole interesse per il settore agonistico. Un cammino impeccabile in due belle battaglie da lui condotte, che ha sfidato in semifinale Alessandro Lorusso (Boxe Team Rocco Di Palmo Francavilla Fontana) e in finale Pasquale Ragosta (Boxe Modugno): Oliva ha superato entrambi al termine di due confronti equilibrati in cui ha arginato l’aggressività degli avversari con una boxe lucida e tecnica. Il nuovo campione regionale aggiorna così il record a 3 vittorie e 8 sconfitte, a testimonianza di una crescita costante. Dopo i successi giovanili, la Quero-Chiloiro si prepara per l’appuntamento con i Campionati Regionali Élite che avranno luogo dall’8 all’11 ottobre presso il PalaSport di Mesagne.

La scuola di boxe tarantina si presenterà con tre pugili di punta pronti a conquistare il titolo regionale: Nicolas Santoro nei 55 kg, Mohammed El Gaaga nei 60 kg e Marco Vezzoli nei 70 kg.