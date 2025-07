Prisma Volley, Galiano convocato in Nazionale Under 21

Il nuovo acquisto sarà tra i 14 azzurrini scelti per il raduno che si terrà a Cisterna di Latina in vista del Torneo di Qualificazione agli Europei 2026

Il nuovo acquisto della Prisma Volley Gabriel Galiano è stato convocato nella Nazionale Under 21 Maschile, segno tangibile della sua crescita e del lavoro svolto con impegno e dedizione in questi ultimi anni.

“Un grande orgoglio vederlo tra i 14 azzurrini scelti per il raduno che si terrà a Cisterna di Latina in vista del Torneo di Qualificazione agli Europei 2026”, si legge in una nota della squadra.

Su indicazione del Direttore Tecnico del settore giovanile e primo allenatore Vincenzo Fanizza, sono 14 gli azzurrini che da domani, martedì 8 luglio, si ritroveranno a Cisterna di Latina (LT).

Terminato il collegiale, venerdì 11 luglio, i quattordici convocati resteranno nel comune laziale per disputare il Torneo di Qualificazione agli Europei 2026, in programma dall’11 al 13 luglio al Palasport di Cisterna di Latina.

Inserita nella pool A, l’Italia dovrà vedersela con Ucraina, Danimarca e Inghilterra. La tre giorni metterà in palio l’accesso alla fase finale del Campionato Europeo di categoria. Solo la prima classificata e le due migliori seconde dei vari gironi staccheranno il pass per la rassegna continentale.