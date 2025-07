Prisma Volley, Giuliano D’Aprile confermato per la quarta stagione

Ricoprirà un doppio ruolo: non solo osteopata ma sarà anche preparatore atletico della squadra

La Prisma Taranto Volley conferma per la quarta stagione consecutiva Giuliano D’Aprile, che ricoprirà un doppio ruolo fondamentale all’interno dello staff tecnico: osteopata e preparatore atletico della prima squadra.

Classe 1997, originario di Gioia del Colle, Giuliano si è distinto per competenza, motivazione e capacità relazionale, doti che gli hanno permesso in pochi anni di diventare un punto di riferimento nel team rossoblù. Laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e diplomato presso la Scuola di Osteopatia di Bari, ha maturato diverse esperienze professionali tra Gioia del Colle, Taranto e Noci come osteopata, chinesiologo, istruttore di fitness e personal trainer certificato. Ha inoltre seguito numerosi corsi di specializzazione su manipolazione della colonna vertebrale, mobilità articolare, importanza del piede nell’attività fisica e vision training.

Inserito perfettamente nello staff tecnico e in costante collaborazione con il team fisioterapico, lavora sotto le indicazioni dello staff medico e tecnico per garantire agli atleti il massimo benessere fisico, la prevenzione degli infortuni e il miglioramento delle prestazioni.

Le sue parole raccontano con entusiasmo il valore che attribuisce al nuovo ruolo:

“La prestazione umana è una materia che da sempre mi affascina, sin dai tempi della Laurea Triennale in Scienze Motorie. Unire l’Osteopatia alla Preparazione Atletica è secondo me un privilegio ed un obiettivo che ho sempre rincorso. Ho già iniziato a lavorare con alcuni atleti pugliesi per insegnare loro il mio approccio alla preparazione atletica e siamo tutti molto soddisfatti ed entusiasti per i risultati che stiamo ottenendo.”

“In pochi mesi molte cose sono cambiate nella mia vita professionale e la richiesta da parte della Società è arrivata in un momento particolare. Sposo il progetto e ringrazio la Società per la grande opportunità e fiducia che stanno riponendo in me. Questa sarà la mia quarta stagione con il team e ormai mi sento a casa.”

“Oltre ad amare lo sport, sono sempre stato affascinato ed appassionato allo studio delle scienze di base che governano la fisiologia del corpo umano. Sono fortemente convinto che, insieme all’esperienza sul campo (da preparatore) e clinica (da osteopata), sia fondamentale approfondire quotidianamente la scienza dello sport e coltivare la capacità di comunicare al meglio con gli atleti. Mi piace ricordare sempre che io sono al servizio degli atleti: il mio compito è farli performare al meglio e far stare loro in salute, sia con la terapia manuale che attraverso un allenamento ben strutturato e pianificato.”