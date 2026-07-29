Prisma Volley Taranto, Angelillo rinforza gli schiacciatori

È cresciuto pallavolisticamente nel settore giovanile dell’ASD Pallavolo Gioia, società con cui ha costruito le basi del proprio percorso tecnico

Luigi Angelillo è un nuovo giocatore della Prisma Volley Taranto. Lo schiacciatore classe 2005 entra a far parte del roster rossoblù che affronterà il prossimo campionato di Serie C, portando con sé entusiasmo, qualità e un percorso di crescita maturato in una realtà importante nel panorama pallavolistico pugliese.

Nato ad Acquaviva delle Fonti il 6 febbraio 2005 e alto 194 centimetri, Angelillo è cresciuto pallavolisticamente nel settore giovanile dell’ASD Pallavolo Gioia, società con cui ha costruito le basi del proprio percorso tecnico. Successivamente ha avuto l’opportunità di confrontarsi con la Serie B nella Joy Volley Gioia, esperienza impreziosita dalla partecipazione a ben tre Finali Nazionali giovanili, per poi disputare le ultime quattro stagioni in Serie C con l’ASD Pallavolo Gioia, consolidando il proprio bagaglio di esperienza e continuità.

Ora per lui si apre una nuova sfida con la maglia della Prisma Volley Taranto, all’interno di un progetto che punta a valorizzare giovani talenti affiancati da giocatori di esperienza: «Sono felice di iniziare questo percorso con la Prisma, società storica e con una grande tradizione alle spalle. Entrare a far parte di questo club rappresenta per me un grande stimolo: arrivo con tanta voglia di lavorare, crescere e dare il massimo per questa maglia. Sono convinto che, con l’impegno quotidiano e il lavoro di squadra, potremo toglierci delle soddisfazioni durante la stagione».

Con l’arrivo di Luigi Angelillo, la Prisma Volley Taranto aggiunge al proprio reparto schiacciatori un atleta giovane, già abituato ai ritmi dei campionati senior e desideroso di continuare il proprio percorso di crescita in un ambiente ambizioso e ricco di storia. Una nuova pedina che contribuirà a rafforzare il gruppo rossoblù in vista dell’inizio della stagione 2026/27.