Prova da leone per il Taranto: i rossoblù rimontano 3-2 il Taurisano

Sotto al ‘5 minuto della ripresa per 2-0 Panarelli opera un quadruplo cambio che cambia la partita

In rimonta il Taranto, a Ugento, vince 3-2 contro il Taurisano.

La partita decolla solo dal 25′ con la traversa di Maiolo da un paio metri. Cresce il Taurisano che passa in vantaggio al 31′ con Mingiano. Il Taranto accusa il colpo e stenta a reagire subito, ma lo fa nella ripresa. Subita palla gol al 1′ di Losavio, palla alta. La situazione peggiora al 6′ sul bis di Mingiano lanciato a rete. Panarelli opera un quadruplo cambio, che non sortisce immediatamente gli effetti sperati. La semina porta frutti tra il 38′ e il 44′ con i gol di Loiodice, Losavio e Di Paolantonio.

TAURISANO-TARANTO 2-3

RETE: 31′ pt, 4′ st Mingiano (Tau) 38′ st Loiodice (Tar), 40′ st Losavio (Tar) 44′ Di Paolantonio (Tar).

TAURISANO (4-3-1-2) Negro; Lezzi, Romano, Cabrera, Solidoro; De Vasconcelos, Ponzo (32′ st Quarta), Maiolo; Garcia Dominguez; Mingiano (40′ st Perdicchia), Caruso (28′ st Pasca); A disp.: Rollo, D’Ettorre, Bello, Ferraiuolo, Tabares, Polo. All.: Oliva.

TARANTO (4-2-3-1): Fallani; Delvino, Brunetti (6′ st Konaté), Corallini, Hadziosmanovic; Di Paolantonio, Vukoja (6′ st Malltezi); Monetti (6′ st Labianca), Russo (6′ st Loiodice) Calabria (30′ st Marino); Losavio. A disp.: De Simone, Pino, Etchegoyen, Terrana. All.: Panarelli.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta. Guardalinee: Boccuzzi e Bellarte.

NOTE: ammoniti: Mingiano: Angoli 4-3. Rec. 2′ pt, 6′ st.