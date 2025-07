Pubblicato il bando per la rinascita del calcio a Taranto

Il Comune del capoluogo ionico ha anticipato i tempi e ha pubblicato la manifestazione di interesse per la nascita di un nuovo club. Entro il 6 agosto dovranno pervenire i progetti dei soggetti interessati. L’11, invece, la nuova società dovrà inviare alla Figc tutta la documentazione per l’iscrizione al campionato di Eccellenza

Le dimissioni del sindaco Pietro Bitetti, naturalmente, non bloccheranno l’iter per la pubblicazione del bando di gara al quale dovranno fare riferimento tutti i soggetti interessati a costituire una nuova società. La conferma nelle parole del consigliere comunale di maggioranza Luca Contrario. Sulla sua pagina Facebook, Contrario non più tardi di un’ora fa aveva scritto: «ci informa il vicesindaco che ha appena trasmesso una nota al dirigente della direzione sport per avviare l’iter amministrativo necessario per la pubblicazione del bando per il taranto calcio (che verrà pubblicato domattina)». La macchina per la rinascita del calcio a Taranto è in moto, cosi accelerato da avere anticipato i tempi e la manifestazione di interesse è stata immediatamente pubblicata.

Ecco quanto comunicato da Palazzo di Città: «In prosecuzione delle attività fin qui svolte e a seguito della nota pervenuta dalla FIGC, il Vicesindaco di Taranto, Mattia Giorno, ha dato mandato in data odierna alla Direzione Sviluppo Economico, Sport e Innovazione di predisporre la pubblicazione della manifestazione di Interesse finalizzata all’individuazione di un nuovo soggetto sportivo che possa rappresentare la città nel Campionato di Eccellenza 2025/2026.L’iniziativa si inserisce nel percorso volto a garantire la regolare partecipazione di un club in rappresentanza del territorio tarantino nel massimo campionato regionale dilettantistico, assicurando trasparenza, legalità e coinvolgimento nella selezione del progetto sportivo più idoneo. Nonostante il particolare frangente Istituzionale, l’Amministrazione comunale è al lavoro per rispettare le scadenze previste, confermando la propria attenzione verso il futuro del calcio cittadino e l’importanza dello sport come elemento di coesione e rappresentanza territoriale».

Sul bando su legge: «I progetti (dei soggetti interessati, ndc) dovranno pervenire entro le 23.59 del 6 agosto». L’iscrizione al campionato di Eccellenza, invece, dovrà pervenire alla federazione entro e non oltre le 17.00 dell’11 agosto.

