lunedì 8 Dicembre 25
CP

Puglia, aggredito arbitro minorenne in una gara Under 16 (Ginosa-Hellas Laterza)

Sport

Articoli Correlati

Così il Taranto non può vincere

Vittorio Galigani -
Tra Taranto e Brindisi e’ andato in scena un scialbo pareggio. La squadra jonica presenta lacune di organico e di organizzazione del gioco Il punto...
Read more

Taranto, il derby con il Brindisi termina 0-0

CP -
La sfida con gli adriatici regala poche emozioni L'atteso derby con il Brindisi si chiude sullo 0-0, come l'andata della prima fase della Coppa Italia....
Read more

Taranto -Brindisi, il derby delle decadute

CP -
Alle 14.30, lo stadio Italia di Massafra sarà teatro della sfida, che per i rossoblù metterà in palio il secondo posto L'attesa è terminata. Ancora...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand