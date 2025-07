Quattro Daspo per i petardi lanciati nella gara con il Sorrento

Divieti di ingresso allo stadio per i tifosi del Taranto che ritardarono di un quarto d’ora l’inizio dell ripresa. Tra i sostenitori rossoblù, colpiti dal provvedimento, c’è anche un minorenne. Il grave episodio, risalente all’8 febbraio, accadde alla fine del primo tempo sul risultato di 5-0 per i campani

Il questore di Potenza, Raffaele Gargiulo, ha emesso 4 Daspo nei confronti di 4 tifosi tarantini, di cui uno minorenne. I maggiorenni non potranno mettere piede allo stadio per 3 anni, il minorenne per 5.

Il reato contestato è di avere provocato seri disordini durante la partita tra Sorrento e Taranto, giocata sul neutro del Viviani di Potenza lo scorso 8 febbraio. Al triplice fischio i rossoneri campani si imposero per 6-0, ma già alla fine del primo tempo conducevano per 5-0. All’uscita dagli spogliatoi, per disputare la ripresa, dal settore ospite vennero lanciati diversi petardi. La squadra del Taranto (formata in gran parte da ragazzi tra i 15 e i 18 anni) fu costretta a rifugiarsi negli spogliatoi e ciò ritardò l’inizio della ripresa di un buon quarto d’ora.

.