Quero- Chiloiro, al PalaFiom il 24^Trofeo “Città di Taranto”

Sport

Taranto, a Racale per restare in scia a Brindisi e As Bisceglie

-
Alle 14.30, i rossoblù saranno di scena al Luigi Basurto. Contro ci sarà una formazione che ha già fermato le prime della classe Nel Salento...
La Cascina Taranto, nuove energie per trovare la strada

-
Per la squadra rossoblù sarà una gara da affrontare con concentrazione e spirito di gruppo, alla ricerca di quella continuità e serenità che possono...
Il Taranto apre le porte della semifinale

-
Battuto l'Atletico Acquaviva con gol di Terrana e Souaré Nella gara di ritorno della seconda fase della Coppa Italia, il Taranto batte 2-0 l'Acquaviva ed accede alla...
