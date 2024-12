La Quero-Chiloiro si prepara a brillare ai Campionati italiani Assoluti

Dal 3 all’8 dicembre, i pugili tarantini sfideranno l’élite della boxe nazionale a Seregno, cercando conquistare la maglia azzurra

I pugili della Quero-Chiloiro si preparano a partire per la 102^ edizione dei Campionati Italiani Assoluti, che si svolgerà dal 3 all’8 dicembre. L’evento più atteso dell’anno in cui l’élite della boxe nazionale si sfida tra le sedici corde del palazzetto dello sport Enrico Somaschini a Seregno (MB). La competizione è considerata la più prestigiosa nel panorama della boxe dilettantistica, sia maschile che femminile, fungendo da trampolino di lancio per ambiziosi traguardi come indossare la maglia azzurra, entrare nei Gruppi sportivi o avviare una carriera professionistica di successo.

Numerosi gli atleti della Quero-Chiloiro che hanno già realizzato i loro sogni attraverso questa manifestazione, a partire dal maestro Vincenzo Quero, due volte campione italiano Assoluti nel 1969 e nel 1972, fino ai più giovani pugili professionisti attualmente in squadra, come Francesco Magrì, campione italiano Assoluti nel 2017 e nel 2022, e Giovanni Rossetti, campione del 2019.

Per questa nuova edizione degli Assoluti, la Quero-Chiloiro schiera due promettenti pugili: Giacomo Gioioso e Alessandro Donvito. Gioioso, ventitreenne nella categoria dei 71 kg, ha raggiunto la fase nazionale dopo un eccezionale campionato regionale a Copertino, dove ha dimostrato grande versatilità e maturità sul ring, con un record di 40 match disputati (26 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte). Inizierà il suo percorso dai sedicesimi di finale in una categoria composta da diciassette atleti.

Ci sarà anche il ventunenne Alessandro Donvito, selezionato dalla CTN come atleta scelto della sua categoria di peso a livello nazionale, che farà invece diretto accesso agli Assoluti senza esser passato dai campionati regionali. Caratterizzato da un fisico longilineo e una notevole velocità sul ring, ha accumulato uno score di 25 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte. Anche lui partirà dai sedicesimi di finale nella categoria dei 75 kg, che conta ventitré partecipanti.

Gli atleti della Quero-Chiloiro saranno guidati dal maestro Francesco D’Arcangelo, ex pugile dilettante e professionista con un’importante carriera alle spalle e maglia azzurra in numerose competizioni, tra cui i mondiali militari. D’Arcangelo seguirà anche i pugili della gemellata Authentic Gym di Fasano: Angelica Semeraro (57 kg) e Christian Ressa (86 kg).