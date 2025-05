Quero Chiloiro: la grande boxe tarantina arriva alla Masseria Ruina

La manifestazione acquisisce ulteriore prestigio quest’anno, rientrando nel cartellone di Taranto città europea dello sport 2025

E’ finalmente alle porte l’attesissimo appuntamento primaverile con la grande boxe targata Quero, che il 24 maggio torna per l’8^edizione alla Masseria Ruina, ospite del vicepresidente societario Goffredo Santovito. Appassionato amatore della noble art, già precedentemente direttore sportivo della società di boxe tarantina, il vicepresidente Goffredo Santovito è una figura di riferimento nello staff della Quero, tra gli allenamenti in palestra e l’ormai consueto Trofeo Masseria Ruina, fortemente voluto da lui nella sua residenza bucolica alle porte della città di Taranto.

Una tradizione pugilistica quella del Trofeo Masseria Ruina, che nelle precedenti sette edizioni ha dato lustro alla boxe rossoblù e all’albo d’oro della Quero-Chiloiro con i suoi atleti che ne hanno vinto i trofei: nel 2017 l’élite 69 kg Emanuele Pepe, nel 2018 e nel 2019 il professionista Giovanni Rossetti, ancora youth nel 2018 ed éite nel 2019 per la categoria dei 75 kg; nel 2021 ha vinto l’élite 75 kg Ivan Gimmi, nel 2022 l’élite 71 kg Alessandro Donvito, che gareggerà anche nell’edizione di quest’anno, nel 2023 l’élite 67 kg Luigi Portino e nel 2024 ha riconquistato il trofeo, sulle quattro riprese senza canotta, l’élite 80 kg Ivan Gimmi.

La manifestazione, inoltre, acquisisce ulteriore prestigio quest’anno, rientrando nel cartellone di Taranto città europea dello sport 2025; un momento importante questo, in cui la Quero-Chiloiro, da sempre attiva sul territorio per la valorizzazione sociale attraverso lo sport, insieme ai suoi soci si sta spendendo per la promozione e la crescita della città di Taranto.

Il Trofeo Masseria Ruina, oltre all’appuntamento del 24 maggio, che partirà alle ore 17.00 con il primo gong dei match dilettantistici tra la Quero-Chiloiro e società provenienti da Puglia e Basilicata, proseguirà poi la mattina successiva di domenica 25 maggio con la fase regionale di sparring-io valevole come qualificazione al trofeo CONI 2025 che si terrà a settembre in Friuli-Venezia Giulia. La partecipazione a entrambi gli eventi è libera e gratuita.