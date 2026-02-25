Quero – Chiloiro: tre nuovi pugili under 15

Due medaglie d’argento al torneo esordienti per i tarantini

Tra i più giovani pugili nella storia della Quero-Chiloiro, sabato scorso tre piccoli tarantini hanno debuttato sul ring in occasione del torneo regionale esordienti under 15 e under 17 che si è svolto il 21 e 22 febbraio presso il Palazzetto dello sport Taralli di Foggia. Sono i primi ad aprire la carriera dilettantistica – fanno sapere – all’età di dodici anni grazie al nuovo regolamento federale per cui è possibile gareggiare nel tredicesimo anno di età anche senza che gli anni siano già stati compiuti. Così il settore giovanile della Quero-Chiloiro fiorisce ancora, preparando al ring e alla vita giovanissimi atleti che imparano ad affrontare le proprie emozioni e a crescere con i valori sani dello sport.

Ad accompagnare Nicholas Acquaro, Gabriele Massaro e Lorenzo Tramontano in questa esperienza sono stati i tecnici Cataldo Quero e Domenico Maffei, che li seguono scrupolosamente negli allenamenti e che li hanno guidati all’angolo nel torneo che ha portato a casa Quero due medaglie d’argento vinte dai primi due.

L’under 15 44 kg Nicholas Acquaro ha battuto in semifinale Antonio Nevola della Boxe Palumbo Andria per poi cedere il passo in finale a Nicola Calvio della Boxe Sorbo Cerignola: il primo match è andato molto bene, Nicholas ha lavorato con la tecnica imparata nelle numerose partecipazioni ai criterium e allo sparring-io negli anni dell’attività giovanile (nel 2025 ha partecipato anche alla Coppa Italia giovanile), gestendo l’incontro sul contrattacco contro un avversario arcigno e propenso ad avanzare; ancora più ostico l’avversario della finale, con il quale ha provato a fare il lavoro del giorno prima, ma non con la stessa determinazione, svolgendo comunque nel complesso un bel torneo.

Gabriele Massaro, under 15, 40 kg, in semifinale ha battuto Giuseppe De Felice della Boxing Francavilla, un bravo pugile che è riuscito a superare con la sua boxe audace e il suo carattere competitivo, per poi fermarsi nella finale combattuta contro Daniel Bruno dell’Accademia pugilistica foggiana, la società organizzatrice: i due atleti si stavano confrontando in un bel match acceso. quando alla seconda ripresa l’arbitro ha dato due conteggi inspiegabili a Massaro che hanno determinato un RSC; una scelta discutibile da parte dell’arbitraggio che ha interrotto un match ancora tutto aperto che stava entusiasmando il pubblico.

Infine – fanno sapere – proveniente come gli altri dal settore giovanile, partecipante alla Coppa Italia 2025 e campione regionale canguri 2024, Lorenzo Tramontano ha perso ai punti nella semifinale under 15 40 kg contro il foggiano Daniel Bruno; il tarantino più timido tra i tre piccoli pugili al debutto, che sicuramente avrà modo di temprarsi per il ring e rifarsi in futuro.

Negli under 17, 66 kg, ha fatto una bella prestazione al debutto anche il pugile barese allenato dal professionista Francesco Lezzi e tesserato con la Quero-Chiloiro che ha perso nella finale contro Marco Spadola della Pugilistica Merico.