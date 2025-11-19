Quero Chiloiro, vittorie alla “Notte dei Gladiatori”

Successo della kermesse, la IX edizione è stata organizzata a Lecce

Grande successo per la “Notte dei Gladiatori”. Si è svolta domenica 16 novembre a Lecce la IX edizione dell’importante kermesse, degli sport da combattimento, che ha avuto luogo presso l’impianto sportivo San Giuseppe da Copertino. È stata organizzata dalla Helios team con la collaborazione tecnica – per la parte pugilistica – della Quero-Chiloiro, i quali pugili hanno conseguito un risultato di tre vittorie e due sconfitte sotto la supervisione del coach Cataldo Quero che li ha accompagnati all’angolo tecnico.

La prima vittoria è stata decretata negli élite 55 kg per il leccese, – tesserato con Quero, – Nicolas Santoro, che ha vinto su Thomas De Fusco della Boxe Perrone Taviano, in un incontro sulla corta distanza tra due fighters, dei quali Santoro ha convinto sicuramente di più per tecnica e incisività delle azioni, aggiornando il suo record a 9 vittorie e 2 sconfitte.

Le altre due vittorie tarantine sono da attribuirsi ai due pugili under 17 che, ancora nell’anno del loro debutto, già vantano una discreta esperienza con due ottimi risultati conseguiti nell’ultimo confronto con gli atleti degli Alex boxe Tricase: il 70 kg Vittorio Ardito (7 vittorie, 3 pari e 3 sconfitte) ha superato Matteo Cazzato in un piacevole spettacolo pugilistico tra due atleti anteposti tatticamente, con il tarantino all’assalto e il leccese che ha cercato di arginare i suoi potenti attacchi; ha vinto anche il 60 kg Mattia Scarano (8 vittorie, 2 parie 3 sconfitte), che ha sovrastato fisicamente l’avversario Pierluigi Martella in altro interessante match piaciuto al pubblico salentino.

Negli élite 75 kg invece non era in forma Giacomo Gioioso, che è stato battuto da Ilyass Ennouri della Evergreen San Donaci: il pugile della Quero-Chiloiro, pagando un po’ per la salute cagionevole del prematch, non è riuscito ad accorciare la distanza con l’avversario, che ha invece sfruttato la tecnica e l’altezza per superare la tenacia di Gioioso; quest’ultimo aggiorna il record a 31 vittorie, 6 pari e 14 sconfitte. Infine, ha perso negli élite 70 kg Giorgio Micoli, battuto per ko al secondo round, dopo una prima ripresa vincente, a seguito del gancio sinistro di Andrea Quarta della Beboxe Copertino; farà esperienza il pugile rossoblù che al momento ha uno score di 1 vittoria e 1 sconfitta.