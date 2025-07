Rinascita del calcio a Taranto, Gravina: priorità al territorio

Il 6 agosto ci sarà la scadenza per le manifestazioni di interesse. Il presidente della Figc ha una sua precisa idea

Il 6 agosto, data in cui tutte le manifestazione di interesse per l’acquisizione del Taranto devono essere ufficializzate, è sempre più vicina. A tal proposito Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha una precisa idea per fare ripartire la macchina del calcio rossoblù. Infatti nel caso di più manifestazioni la priorità sarà data alla proposta che giungerà dal territorio tarantino.