Rinnovarsi o morire

Il calcio italiano soffre di una progressiva riduzione dello spazio destinato ai calciatori italiani. In Serie A, infatti, la quasi totalità delle rose di prima squadra è composta da una percentuale di stranieri che oscilla tra il 65 e il 73 per cento. Una tendenza che, seppur in misura inferiore, riguarda anche la Serie B e la Serie C

Il calcio italiano sta vivendo una fase di trasformazione profonda, che molti osservatori continuano a descrivere come una crisi contingente. In realtà, più che una crisi temporanea, si tratta di un problema strutturale che riguarda l’intero sistema.

L’Italia è oggi l’unico grande Paese europeo a mantenere tre campionati professionistici per un totale di cento società. Un modello ormai anacronistico, soprattutto se confrontato con quello degli altri principali campionati continentali, che hanno progressivamente razionalizzato il sistema per renderlo più sostenibile.

Questa anomalia pesa come un macigno sull’equilibrio economico del calcio nazionale. La crisi finanziaria che attraversa il settore rischia infatti di far implodere un sistema che appare sempre più fragile, soprattutto nella terza serie, dove il tema della sostenibilità è diventato tanto indispensabile quanto, nei fatti, ancora largamente disatteso.

Il problema non è solo la Nazionale

Negli ultimi anni il dibattito pubblico si è spesso concentrato sui risultati poco confortanti della Nazionale italiana, la maglia azzurra che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio mondiale. Si critica la qualità del gioco, si analizza il rendimento dei calciatori, si discute sulle scelte tecniche. Ma non si ha il coraggio di affondare nella vera radice del problema.

Il calcio italiano soffre di una progressiva riduzione dello spazio destinato ai calciatori italiani. In Serie A, infatti, la quasi totalità delle rose di prima squadra è composta da una percentuale di stranieri che oscilla tra il 65 e il 73 per cento. Una tendenza che, seppur in misura inferiore, riguarda anche la Serie B e la Serie C.

Il risultato è evidente: i calciatori italiani che scendono in campo sono sempre meno. E quando la base si restringe, diventa inevitabilmente più difficile costruire una Nazionale competitiva e all’altezza della tradizione.

Un sistema meno ricco e meno competitivo

Ma il problema non è soltanto tecnico. È soprattutto economico. I club italiani non sono più competitivi sul piano finanziario rispetto ai principali campionati europei. I ricavi complessivi del sistema calcio italiano non sono più allineati con quelli di Inghilterra, Germania, Spagna ed anche della Francia.

Il risultato è inevitabile: i grandi campioni scelgono altri campionati. Le società italiane, costrette da disponibilità economiche limitate, si orientano su profili di seconda o terza fascia. Calciatori che, pur rispettabili dal punto di vista professionale, finiscono comunque per ridurre lo spazio destinato ai talenti cresciuti nel nostro territorio.

La qualità del gioco, inevitabilmente, ne risente. Lo spettacolo si impoverisce, l’interesse diminuisce e con esso anche l’attrattività del prodotto calcio italiano nei confronti di sponsor e investitori internazionali.

La Serie C: il punto più fragile della piramide

Se il sistema mostra crepe evidenti già ai livelli più alti, è scendendo di categoria che la situazione diventa realmente preoccupante. La Serie C rappresenta oggi il punto più fragile dell’intera piramide calcistica italiana. Salvo alcune virtuose eccezioni, la terza serie sta progressivamente assumendo i contorni di un contenitore sempre più vicino a una dimensione dilettantistica, per qualità imprenditoriale, livello infrastrutturale e capacità gestionale.

Il quadro è aggravato da una combinazione pericolosa di fattori: costi crescenti, ricavi limitati, infrastrutture inadeguate, scarsa attrattività per sponsor e investitori. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Deferimenti, penalizzazioni e crisi societarie sono diventati una presenza quasi costante del campionato.

Il nodo del costo del lavoro

Il problema più evidente riguarda il costo del lavoro sportivo, che negli ultimi dieci anni ha registrato un incremento scollegato dalla reale capacità economica delle società. In Serie C, la media del costo del lavoro si colloca ormai in una forbice compresa tra 2,5 e 3,5 milioni di euro. Valori che, in molti casi, risultano sproporzionati rispetto ai ricavi effettivi delle società.

Contratti a cinque zeri per i tesserati sono diventate una normalità. Una normalità che però, in molti contesti, appare insostenibile. In questo scenario, la figura degli agenti dei calciatori, i cosiddetti procuratori, ha assunto un peso crescente nelle dinamiche contrattuali, esercitando un’influenza significativa sulle scelte delle proprietà, in particolare in una realtà fragile come quella della Lega Pro.

Servono regole più severe

Se si vuole evitare un’implosione del sistema, diventa indispensabile intervenire con decisione sul piano regolamentare. In primo luogo, occorre rafforzare le norme che disciplinano il rilascio delle Licenze Nazionali per la Serie C. Alle società l’obbligo di dimostrare, già in via preventiva, di possedere le risorse finanziarie necessarie per coprire l’intero costo del lavoro della stagione.

Parallelamente, appare opportuno introdurre un budget di riferimento per la categoria: superata una determinata soglia, dovrebbe diventare obbligatorio il deposito di idonee garanzie finanziarie per ottenere la ratifica dei contratti in esubero. Un meccanismo di questo tipo rappresenterebbe, per molti, un efficace calmiere, capace di riportare la gestione economica delle società entro parametri più adeguati alla categoria.

Riformare prima che sia troppo tardi

La sostenibilità economica non è mai stata una opzione. Ora è diventata una necessità. La ristrutturazione della Serie C rappresenta uno dei passaggi più urgenti per la sopravvivenza dell’intero sistema calcio italiano. Non si tratta di ridurre ambizioni o tradizione, ma di ricostruire fondamenta solide su cui possa poggiare il futuro del movimento.

Il calcio italiano ha ancora la storia, la passione e il patrimonio culturale per tornare protagonista. Per riuscirci occorre che le componenti condividano progetti unanimi e visionari.