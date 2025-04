Rivoluzione orientale alla Gioiella Prisma: arriva il giapponese Ryu Yamamoto

Il club tarantino punta sul talentuoso palleggiatore nipponico per la rincorsa alla Superlega

La Gioiella Prisma Taranto Volley abbraccia l’Oriente e apre una nuova era con l’ingaggio del palleggiatore giapponese Ryu Yamamoto, nato a Ōtsu nel 2000. La società del presidente Bongiovanni ha annunciato con entusiasmo l’arrivo del talentuoso regista, che rappresenta il primo tassello del roster per la prossima stagione.

Alto 185 centimetri per 85 chilogrammi, Yamamoto porta sulla riva dello Ionio un bagaglio tecnico di prim’ordine maturato attraverso un percorso internazionale che l’ha visto protagonista nei campionati di Giappone, Romania e Grecia. Proprio nell’ultima esperienza con l’AO Milon Neas Smyrnis ha giocato in diagonale con l’ex rossoblù Kyle Russel, consolidando la sua reputazione come palleggiatore di qualità.

Il curriculum del ventiquattrenne nipponico include la formazione alla prestigiosa Tokai University, l’esperienza con i Suntory Sunbirds in patria e la presenza stabile nella nazionale giapponese, con cui ha disputato la Volleyball Nations League e i Giochi Asiatici.

“Sono profondamente onorato di entrare a far parte di una squadra dalla storia così prestigiosa”, ha dichiarato Yamamoto dopo l’ufficializzazione del trasferimento. “Giocare in Italia, patria della grande pallavolo, è per me motivo di immenso orgoglio. Darò tutto me stesso per aiutare il club a raggiungere l’obiettivo della promozione in Superlega”. Il presidente Bongiovanni ha sottolineato come l’arrivo del giapponese rappresenti “non solo un valore tecnico aggiunto per il nostro progetto sportivo, ma anche un bellissimo ponte tra culture lontane, unite dalla passione per la pallavolo”.