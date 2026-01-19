Rossoblù a bocca asciutta a Sorrento: sconfitta in 4 set

Un’altra prestazione opaca per gli ionici che cadono a Sorrento in 4 set. (25-23, 25-18, 19-25, 25- 19 )

Sotto 2-0, riaprono nel terzo ma ricadono poi nel quarto con errori decisivi in ricezione e in attacco. Una partita sofferta anche dalla diagonale ionica che vede costretto coach Lorizio alla sostituzione dell’opposto Hopt con Antonov (Gavenda ancora indisponibile) e alla soluzione con 3 schiacciatori che però non basta a sostenere i ritmi dei sorrentini che risultano più affamati e chiudono i giochi trascinati dallo schiacciatore Parraguirre e dall’opposto Baldi (20 punti). Un match che sembra rispecchiare l’andamento dell’ultima partita contro Fano, dove sempre nel primo parziale gli ionici conducevano per poi subire il gioco avversario, riaprivano, per poi soccombere al forte servizio casalingo. Ancora a bocca asciutta dunque di fronte a una classifica che resta invariata, in vista dei prossimi appuntamenti.

La prossima gara sarà domenica 25 contro la formazione di Ravenna al PalaFiom.

IL MATCH

Taranto schiera la diagonale Lusetti-Hopt, al centro Bossi-Sanfilippo, in 4 Cianciotta-Antonov, libero Gollini

Sorrento comincia con la diagonale Tulone- Baldi, in 4 Pol- Parraguirre, al centro Patriarca – Petkov, libero Russo

Primi punti in favore dei rossoblù, trascinati da Antonov, 7-8. Poi però viene murato da Baldi e SOrrento si riporta sopra. Con una buona serie al servizio di Lusetti, Taranto si riporta sopra grazie anche ai buon muri di Bossi e Hopt. Un po’ di errori da entrambe le parti, Sorrento ne approfitta e si porta sul 20-18. Antonov viene murato 22-18. Poi firma un bel lungolinea 22-20. Sorrento si porta 24-22, poi Cianciotta firma il 24-23. Baldi chiude il set 25-23.

E’ ancora Sorrento che si porta avanti nel secondo set, 14-12 con ancora troppi errori da parte degli ionici soprattutto in difesa e contrattacco. Sorrento con Parraguirre trascina, con un turno in battuta incisivo di Baldi e Bossi viene murato da Petkov per il 25-18.

Nel terzo parziale parte Pierotti su Antonov e Zanotti su Bossi, i rossoblù si portano avanti 5-9. Zanotti firma l’8-12. Zanotti mura Parraguirre 13-16, poi Lusetti fa ace 13-18. Patriarca mette a terra il 15-19, Zanotti ancora a segno 15-20. Sanfilippo mette a terra il 18-23. Chiude Cianciotta 19-25.

Nel quarto set gli ionici soffrono la battuta di Parraguirre e Sorrento si porta 11-8. Parraguirre sbaglia attacco gli ionici accorciano 14-. Sorrento conduce 17-14, Antonov viene inserito al posto di Hopt che è stato murato più volte. Anche Cianciotta servito spesso viene murato, Sorrento si porta 21-16. Il set si chiude inesorabilmente 25-19.