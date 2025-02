Salvezza da rimandare per la Gioiella Prisma, a Modena finisce 3-1

Una gara caratterizzata da errori che vede la squadra di Coach Boninfante in blackout nel primo set riprendersi nel match ma comunque senza mai concretizzare

La Gioiella Prisma Taranto Volley cade in trasferta contro la Valsa Group Modena nella penultima gara di regular season del 2024/2025. Una gara caratterizzata da errori che vede la Gioiella Prisma in blackout nel primo set riprendersi nel match ma comunque senza mai concretizzare. Modena conquista così l’accesso matematico ai play-off, con l’auspicio di poter migliorare il piazzamento. Discorso salvezza da rinviare alla prossima giornata con Taranto che affronterà al PalaMazzola Perugia e Monza che ospiterà Cisterna.

Il match odierno tra Gioiella Prisma Taranto Volley e Valsa Group Modena rappresenta la prima occasione per Taranto di chiudere il discorso salvezza con Monza che sfiderà Perugia alle 18. Modena che dovrà fare a meno di Giovanni Sanguinetti, out a causa di un problema al polpaccio destro, e Tommaso Rinaldi che sarà in panchina ma ancora dolorante per un problema alla spalla destra.

Starting six tarantino che vede in campo Held, D’heer, Zimmermann, Gironi, Alonso, Lanza, Rizzo e Luzzi. Modena risponde con Davyskiba, De Cecco, Anzani, Gutierrez, Buchegger, Mati, libero Federici.

Il primo punto del match è per Modena, con la pipe di Gutierrez, ex del match. Risponde subito Held, che non teme il muro a tre di Modena e conquista un grande punto, tutto pari al PalaPanini. Murato Gironi, Anzani conquista il doppio vantaggio per Modena, 5-3 per i gialloblù. Ace di Buchegger, 7-4 Modena.

Sorpasso Taranto, il muro di Gironi-D’heer vale l’8-7 per la formazione ionica. Lanza murato da Simone Anzani, nuovamente Modena in vantaggio. Ace di Massari, subentrato a Gutierrez. Ace di Davyskiba, non può nulla Lanza, 14-11, time out Boninfante.

Cambio per Taranto, entra Hopt per Gironi. Accorcia le distanze Held con un mani-out. Ace di Mati, secondo ace del centrale di Modena, 20-12 per i gialloblù, dentro Alletti ed Hofer per Taranto.Sono dieci i set point per Modena, 24-14. Errore al servizio di Hopt, finisce 25-15 il primo parziale al PalaPanini, il top scorer è Lanza con cinque punti.

Il secondo set inizia con grande equilibrio, dopo quattro punti giocati il risultato si stabilizza sul 2-2. Modena fa un break di quattro punti su Taranto, costretto al time-out Boninfante sul 7-3 per la formazione di casa. Accorcia le distanze Taranto, che ora si porta sul meno uno, 10-9 per Modena. Nuova parità al PalaPanini, 12-12, riesce il muro di D’heer sulla prima al centro di Modena.

Super ace del capitano Filippo Lanza, sorpasso Taranto, 14-13. Errore in impostazione per Modena che adesso chiama il time-out, Taranto che conquista il 18-15. Muro di Tim Held, 19-16 per la squadra ionica. Arriva a quota venti Taranto con l’attacco di Brodie Hofer, 20-17.Super muro di D’heer, 21-17. Lanza conquista sei set point per Taranto, 24-18. Errore al servizio per Modena, 25-19 il risultato del secondo parziale, con 6 punti a referto i top scorer sono Lanza e Buchegger.

Il terzo set si apre con l’attacco di Davyskiba, 1-0 Modena. Pareggia i conti Hofer, 1-1. Muro di D’heer sulla Pipe di Davyskiba, 2-2. Sorpasso Taranto, 4-3, invasione del muro gialloblù. Va a segno il primo tempo di Simone Anzani, 6-6 al PalaPanini. Due errori consecutivi per Taranto, Modena vola a più due, 8-6. Time out Taranto sul 10-7 per Modena.

Taranto torna pericolosamente vicina, 13-11 per Modena, time out per la formazione casalinga.Modena torna avanti di cinque con l’attacco di Davyskiba, time out Boninfante. Held conquista il 17-13 con un attacco forte e preciso. Roamy Alonso conquista il centro, 18-14. Buchegger trova il 20-15 per Modena. Errore al servizio per Lanza, 22-17 Modena. Conquista il mani-out Tim Held, 23-19. Sono cinque set point per Modena, 24-19. Annulla il primo Hofer, 24-20. Check per Modena chiamato sull’attacco di Davyskiba, il pallone è out, 24-21. Chiude Modena 25-21 il terzo parziale del match al PalaPanini, il top scorer è Held con sette punti.

Il quarto set si apre con l’ace di De Cecco, 1-0 Modena.Invasione del muro tarantino, 5-2 Modena. Ace di Gutierrez, 10-5 Modena. Tim Held accorcia le distanze, 11-7 Modena. Ace Tim Held, 11-8. La ricezione di Paglialunga è perfetta, Taranto vola a meno due, 12-10 Modena. Muro di Wout D’heer, 12-11 Modena, time out Modena sul break di 5-1 per Taranto.

Nuova parità al PalaPanini, 12-12 sull’errore di Buchegger.Muro di Mati, 14-12 Modena.Errore al servizio di Lanza, 17-14 Modena. Brodie Hofer cresce punto dopo punto, 17-15.Ammesso il tocco a muro da Taranto, 19-17 Modena.Davyskiba conquista un mani-out, 20-18. Errore al servizio per Davyskiba, 21-20 Modena. Muro di Modena, Mati conquista il 22-20. Buchegger trova le mani del muro, 23-21 Modena, time out Boninfante. Gutierrez trova il 24-22, due match-point per Modena. Chiude Modena 25-23, il top scorer del match è Buchegger con 19 punti, segue Held con 18, che raggiunge così i 200 punti stagionali.

TABELLINO

Taranto: Held 18, Lanza 14, Hofer 10, Alonso 8, D’heer 6, Gironi 1, Zimmermann 1, Luzzi L, Rizzo L, Paglialunga 0, Hopt 0, Alletti 0, Balestra NG, Fevereiro NG.

Modena: Buchegger 19, Davyskiba 15, Mati 10, Gutierrez 9, Massari 5, Anzani 4, De Cecco 1, Meijs 0, Federici L.