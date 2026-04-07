Santa Rita Basket batte la Virtus Molfetta

I gialloblu conquistano la SEMIFINALE playoff per la promozione in serie C.

Mineo: “La qualificazione alla semifinale playoff ci rende orgogliosi del percorso avviato lo scorso agosto”

Sabato scorso, gara 2 dei quarti di finale è terminata 72-93. Taranto ha sconfitto in trasferta la Virtus Molfetta, aggiudicandosi la partita di ritorno dopo aver vinto sette giorni prima al Palafiom (93-60). Da subito indirizzata dal quintetto Lavezzari, Ndyaie, Bitetti (18 pts) Pentassuglia e Conforti, la partita è stata poi messa in cassaforte dal roster fatto ruotare dal coach e trascinato da Bianchi (17 pts). Il gruppo si ritroverà mercoledì in palestra per avviare la preparazione del turno di semifinale. Accede alla finale chi si aggiudica 2 partite su 3. I gialloblu affronteranno la vincente di gara 3 tra Foggia e Galatina, in programma nel prossimo week end.



Stefano Mineo – fanno sapere – è soddisfatto

Taranto, nel basket maschile, si affida al quintetto della Santa Rita per insidiare i favoriti al salto in C. La squadra ha già compiuto un passo in avanti rispetto alla scorsa stagione, va ricordato, qualificandosi come quarta ai playoff.

“Il campionato è stato estremamente competitivo – commenta ancora Mineo – e questo passaggio alle semifinali è la conseguenza di un ottimo cammino umano e tecnico nel corso del quale i ragazzi si sono espressi in campo e fuori con grande disponibilità.”

“Chiudere la serie con Molfetta in due partite è stato importante – aggiunge il coach – possiamo concederci qualche giorno di riposo. Mercoledì riprenderemo a lavorare al Palafiom in vista delle semifinali (week end 18/19 aprile, ndr). X

L’obiettivo – concludono – è continuare a migliorarsi, giusto viatico per essere ancora più competitivi tra due settimane’ conclude Mineo.

