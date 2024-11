Santa Rita Basket: al Palafiom arriva la Mens Sana Mesagne

Sabato 30 novembre, palla a due alle 18.00. I tarantini affrontano un importante impegno per la classifica della Divisione Regionale 1. Ingresso libero per tutti gli appassionati

Santa Rita Basket Taranto – locandina partita 30.11.2024

La Santa Rita Basket Taranto si prepara ad affrontare un importante impegno casalingo al Palafiom, dove sabato 30 novembre alle ore 18.00 ospiterà la Mens Sana Mesagne. Entrambe le squadre, attualmente a quota 10 punti, occupano il terzo posto nella classifica della Divisione Regionale 1, insieme a Martina, dietro a Ap Monopoli (12 punti) e Messapica Ceglie (11 punti).

I tarantini, guidati dall’allenatore Nicola Leale, arrivano a questa sfida con il morale alto, avendo conquistato due vittorie consecutive in trasferta contro Matera e Putignano. Sabato al Palafiom sono in palio punti importanti per la classifica. L‘ingresso per la partita è libero e si prevede una buona affluenza di pubblico per sostenere i ragazzi della Santa Rita in questa sfida decisiva.

Programma dell’Ottava Giornata:

Sabato 30 Novembre

Santa Rita Taranto – Mens Sana Mesagne

Pielle Matera – Atletica Putignano

Seagulls Monopoli – Tek. Massafra

Domenica 1 Dicembre

Invicta Brindisi – Bernalda

NewGen Martina – AP Monopoli

Messapica Ceglie – Virtus Galatina

Tabellino ultima gara giocata

Atletica Putignano – Santa Rita Taranto: 71 – 87

(16-20, 33-46, 54-60)

Atletica Putignano

Drava 13, Panessa 7, Calianno, Tresanni, Ascenzione, Calò 11, Pace 14, Orfino 4, Brunetti 18, Savino, Annese

All. Accettura

Santa Rita Basket Taranto

Sperti 12, Arancibia 19, Masciulli 3, Cianci 14, Conforti 23, Zicari P. 4, Moffa 6, Mandrillo 2, Russo, Fanizzi 2, Bianchi 2

All. Leale, ass. Simonetti