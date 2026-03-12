Santa Rita batte Bernalda al Palafiom

Domenica prossima, sarà in trasferta a Carovigno

Tra una vittoria da appalusi (sabato scorso in casa) e una trasferita difficile (domenica prossima a Carovigno), settima intensa e cruciale per la prima squadra della Santa Rita Basket Taranto, al quarto posto della DR1 e in piena corsa per i playoff promozione.

Sabato scorso – fanno sapere – davanti al caloroso e folto pubblico del Palafiom di Taranto, coach Mineo e i suoi ragazzi hanno superato Bernalda.



Breve cronaca di fine gara – informano – a soli due turni dalla chiusura della stagione regolare:

Il tabellone segna 1’ 42’’ dal termine.

Bernalda gioca bene. Ha recuperato, rosicchiando lo scorre a cavallo del terzo e quarto periodo. E’ passata da -13 a -4.

Ci sono 100 secondi da gestire, la partita è aperta. I lucani però sciupano un possesso. La palla pesa e torna nelle mani di Taranto.

Non segnare significa sottoporsi ad un minuto (e 26 sec..) di gioco insidioso.

Daniele Pentassuglia entra e scarica nell’angolo, a destra, su Marco Bianchi.

Uno dei più giovani del roster si assume così la responsabilità di non poter sbagliare: si piazza, si piega sulle gambe, carica il tiro e fa partire una parabola perfetta: 3 punti !! Taranto sale a +7.



Il Palafiom esulta con Lavezzari e compagni.

La vittoria, un minuto dopo, arriverà meritatamente. Ed è una vittoria importante nella corsa ai playoff del girone B della Divisione Regionale 1 di basket maschile.

I ragazzi allenati da Stefano Mineo sono quarti in classifica. Ai playoff si qualificano otto squadre. Tre posti sono già ipotecati da Martina, Monopoli e Carovigno.

Sei squadre, racchiuse in quattro punti, si contendono gli altri 5 posti.



Saranno probabilmente determinanti – concludono – gli sconti diretti ed eventualmente la relativa differenza canestri. Restano due partite da giocare: si conferma avvincente questo girone B della DR1. Santa Rita domenica prossima sarà ospite del forte Carovigno.