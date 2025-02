Santa Rita Taranto domina Matera: netto 90-57 al Palafiom

I rossoblù tarantini confermano la loro forma smagliante, trascinati da Arancibia e Masciulli. Ora si preparano per il test contro Putignano

Una prestazione convincente quella del Santa Rita Taranto che, tra le mura amiche del Palafiom, supera agevolmente la Pielle Matera con il punteggio di 90-57 nella sesta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1.

I padroni di casa hanno imposto il proprio gioco sin dalle prime battute, chiudendo il primo quarto sul 24-15 e allungando ulteriormente all’intervallo (45-30). La svolta decisiva nel terzo periodo, quando i ragazzi di coach Leale hanno definitivamente spezzato gli equilibri portandosi sul +26 (72-46).

L’ultimo quarto è servito al tecnico tarantino per dare spazio a tutti gli Under del roster, oltre ai giovani già abitualmente impiegati. Ottima la prova corale del Santa Rita, trascinato dai 24 punti di Arancibia e dai 19 di Masciulli. Per Matera non sono bastati i 25 punti di De Palo.

I rossoblù non hanno tempo per festeggiare: sabato 15 febbraio alle ore 18 ospiteranno nuovamente al Palafiom l’Atletica Basket Putignano, formazione alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in vista della seconda fase. Un test importante per la squadra di Leale prima della trasferta di Mesagne.

IL TABELLINO

SANTA RITA TARANTO – PIELLE MATERA 90-57

(24-15, 45-30, 72-46)

Santa Rita Taranto: Arancibia 24, Masciulli 19, Sperti 14, Cianci 10, Moffa 7, Conforti 5, Mandrillo 4, Fanizzi 3, Bianchi 2, Greco 2, Di Benedetto, Zicari P.

All.: Leale, ass.: Zicari N. e Simonetti

Pielle Matera: De Palo 25, Vignola 18, Visceglia 9, Paternoster 3, Vaccaro 2, Mbacke, Lasalvia, Vitale, Petrillo

All.: Losito