Santa Rita Taranto, ora i playoff: domenica al via la seconda fase”

Si parte dal campo dell’AP Monopoli, che già nell’ultima di stagione regolare ha battuto i rossoblù al Palafiom

Il Santa Rita Taranto si prepara alla seconda fase della stagione. Domenica 23 marzo i playoff del campionato di Divisione Regionale 1 di basket prendono il via sul parquet dell‘AP Monopoli. Fischio d’inizio alle ore 18.00.

I ragazzi di coach Leale hanno centrato l’obiettivo stagionale, anche se con un pizzico di rammarico per qualche vittoria sfumata sul filo di lana. L’ultimo esempio proprio sabato scorso, quando gli stessi Adriatici hanno espugnato il Palafiom (80-73) in una gara equilibratissima fino agli ultimi 52 secondi. Due le chance per il pari sciupate dai padroni di casa, prima del definitivo allungo degli ospiti, già indicati tra i favoriti per il salto di categoria.

Le prime sei squadre del Girone B si affronteranno in una formula “ad orologio” con cinque partite ciascuna, mantenendo i punti degli scontri diretti della prima fase. Le prime due classificate incroceranno le prime due del Girone A, con in palio la promozione in Serie C.

Dopo l’esordio a Monopoli, il Santa Rita ospiterà al Palafiom Mesagne (29 marzo) e Seagulls Monopoli (5 aprile), prima delle trasferte a Galatina (13 aprile) e Ceglie (27 aprile).

TABELLINO

Santa Rita Taranto – AP Monopoli 73-80

(24-10, 45-36, 56-59)

Santa Rita Taranto: Bianchi 4, Zicari P., Dibenedetto, Cianci 5, Conforti 8, Arancibia 28, Fanizzi, Masciulli 11, Moffa, Russo, Sperti 17, Mandrillo. All. Leale, ass. Zicari N. e Simonetti

AP Monopoli: Dekic, Muolo, Manchisi 12, Lamanna 4, Caloia 10, Lasorte 22, Romano 17, Lazzari, Martino 10, Notarangelo, Dhima, Salerno 5. All. Cazzorla, ass. Gonnella