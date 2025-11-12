Santa Rita Taranto, terzo successo di fila

I rossoblù conquistano la vittoria al Palafiom sul Duma Basket Bari

I ragazzi di coach Mineo conquistano, per la terza volta consecutiva, la vittoria nel campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Come si apprende dalla nota stampa, il successo è stato il risultato (72-69) di un quintetto compatto e coperto in tutti i ruoli, trascinato dal play Lupo che anche stavolta ha mostrato qualità di categoria superiore.

Santa Rita ha il merito di rientrare dal break iniziale a cavallo tra primo (16-22) e il secondo quarto (46-34), sfoderando una reazione tecnica e tattica da applausi. Duma Bari ha raggiunto il pari (60-60) in avvio dell’ultimo periodo. È stata una gara combattuta, corretta, tecnicamente valida, giocata sino alla sirena. A esultare sono i tarantini che, nel minuto finale, hanno mantenuto la giusta freddezza dalla lunetta e nella gestione dei possessi.

Sabato prossimo, alle ore 19.30, la trasferta si svolgerà a Bari sul parquet dell’Angiulli.