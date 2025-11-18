Santa Rita Taranto, vittoria all’ Angiulli di Bari

Pronti per la nuova trasferta a Putignano

Una partita difficile – fanno sapere – giocata in casa di un quintetto giovane alla ricerca della prima vittoria in campionato.Una partita che minuto dopo minuto si è inoltre complicata a causa dell’infortunio occorso al play Conforti, dopo uno scontro di gioco, assenza che si è aggiunta a quella del capitano Zicari (infortunatosi alla vigilia della gara). In più, va registrata l’espulsione del lungo De Sousa.Una gara difficile però vinta, quasi sulla sirena, grazie al pick and roll da tre punti (canestro più fallo, tiro libero a segno) Lavezzari-Bitetti, quest’ultimo in fase di recupero e chiamato in causa nel finale. Sottolineano la buona prestazione dei giovani del roster, uno su tutti Argentiero autore tra l’altro di 15 punti.Questa – concludono – la quarta vittoria di fila conquistata sabato scorso dalla Santa Rita Basket Taranto sul campo dell’Angiulli Bari. Il quintetto allenato da coach Mineo è adesso al quarto posto del girone B della Divisione Regionale 1, a quota 8.

Domenica prossima nuova trasferta, questa volta sul parquet del Putignano.

Palla a due 18.30

Angiulli Bari – Santa Rita

Taranto 50-54 (9-13, 26-28, 36-42)

Santa Rita Taranto

Conforti 2, Zicari ne, Minelli, Argentiero 15, Bitetti 3, Pentassuglia 4, Lavezzari 10, De Sousa 15, Bianchi, Mandrillo 5, Fanizzi.

All. Mineo. Ass Zicari N. e Simonetti

Angiulli Bari

Goffredo 11, Ravelli 10, Ruotolo 10, Natali 6, Riganti 6, Cucurachi 4, Triggiani 2, Totino 1, Germanà, Guerrieri, Bozzi ne, Patruno ne

Angiulli, allenatore ZOTTI