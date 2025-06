Sarah Carone trionfa ai Campionati Nazionali UISP 2025

L’atleta del Pattinaggio Artistico Taranto brilla al Palapederzini di Calderara di Reno. Ora la preparazione per i Campionati Italiani Federali FISR di Novara

Una giornata da incorniciare per il movimento sportivo tarantino. La giovanissima Sarah Carone, classe 2011, portacolori del Pattinaggio Artistico Taranto, si è laureata Campionessa Nazionale UISP 2025 nella categoria Cadetti A, dominando la competizione svoltasi al Palapederzini di Calderara di Reno (Bologna).

Con uno straordinario mix di sicurezza, eleganza e determinazione, Sarah è scesa in pista senza timori, consapevole del lavoro svolto e delle sue qualità tecniche. La sua esibizione ha conquistato la giuria e il pubblico, portandola meritatamente sul gradino più alto del podio.

“È entrata senza timore e consapevole delle sue qualità — commenta con soddisfazione l’head coach Ilaria Di Maglie —. Questo risultato ci regala un’energia rinnovata per affrontare con ancora più entusiasmo e grinta i prossimi obiettivi.”

La stagione, però, non è ancora finita. Rientrata da Bologna, Sarah sarà di nuovo al lavoro in vista di un altro importantissimo appuntamento: i Campionati Italiani Federali FISR, in programma a Novara dal 24 al 27 giugno 2025. Una nuova sfida, stavolta nel circuito federale più prestigioso del pattinaggio artistico nazionale, che l’atleta tarantina affronterà con la consapevolezza e la motivazione di chi ha appena conquistato un titolo di grande valore.

Per il Pattinaggio Artistico Taranto e per tutto lo sport cittadino, il successo di Sarah è motivo di orgoglio e di ispirazione. Il lavoro della società prosegue con dedizione, puntando a nuovi traguardi e continuando a valorizzare giovani talenti come Sarah.

Ora lo sguardo è già rivolto a Novara: con la stessa determinazione che l’ha portata al titolo UISP, Sarah è pronta a scrivere nuove pagine della sua giovane e promettente carriera.