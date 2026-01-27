Scendere in campo

martedì 27 Gennaio 26
Taranto, la Quero Chiloiro celebra il connubio tra sport e territorio

CP -
L’amministrazione comunale ha voluto premiare le eccellenze sportive che si sono distinte nel 2025 scegliendo, per il pugilato, Giovanni Rossetti e l’atleta della Boxe...
La Cascina Taranto vince in rimonta al tie break contro Ravenna

CP -
Pierotti, mvp del match: “Siamo stati bravi dopo due set in cui ci hanno messo in difficoltà a restare sempre lì e a cogliere...
Sotto la pioggia il Taranto batte il Bitonto 1 a 0

CP -
Russo firma il quinto successo consecutivo della squadra rossoblu tra campionato e coppa Italia Quinto successo di fila del Taranto, tra campionato e Coppa Italia,...
