Sconfitta in trasferta la Gioiella Prisma Volley Taranto, Eurosuole ancora imbattuto

La Lube Civitanova conferma la sua invincibilità in casa, superando i tarantini con un netto 3-1

Non riesce la Gioiella Prisma Volley Taranto a violare l’imbattibilità dell’Eurosuole di Civitanova, dove la Lube non ha mai perso quest’anno. Finisce 3-1 il match delle 20:30 di Superlega che non regala gioie ai tifosi tarantini che speravano nella conquista di punti in questa trasferta per creare margine da Monza, ieri sconfitta in casa contro Trento.

Serie A da difendere quindi per la Gioiella Prisma Volley Taranto il 23 febbraio contro Modena (in trasferta) con una sfida a distanza con Monza impegnata a Perugia e il 2 marzo in casa per il gran finale contro Verona, con Monza che chiuderà in casa contro Cisterna.

IL RACCONTO DEL MATCH

Taranto che scende in campo con Held, D’heer, Gironi, Lanza, Alonso, Zimmermann e Rizzo/Luzzi. Civitanova che scende in campo con Chinenyeze, Gargiulo, Loeppky, Boninfante, Lagumdzija, Bottolo, Balaso.

Il primo punto del match lo mette a terra la Lube, ma Taranto trova subito la parità, 1-1 dopo pochi istanti a Civitanova. Vantaggio Taranto, il muro di Lanza è solido, 3-2 Taranto. Ace di Filippo Lanza, ottimo momento del capitano tarantino. Funziona bene il muro ionico, Alonso costringe la Lube a chiamare il time out. L’asse Gargiulio – Loeppky conquista il punto, entrambi ex giocatori della formazione di Taranto. Civitanova si avvicina a Taranto, 11-9 per Taranto con un break di 0-3 per la Cucine Lube. Filippo Lanza in forma smagliante, un attacco sulle mani del muro, ottenendo il mani-out, per conquistare di forza il 13-10. L’azione più bella del set è quella del 15-12, con il mani-out conquistato dalla Lube dopo ottimi attacchi di entrambe le compagini, veri protagonisti Luzzi e Balaso. Lagumdzija atterra nel campo di Taranto e gli frana sulla gamba Held scendendo da muro, costretto al cambio l’allenatore della Lube. Nuovo time-out della Lube, Medei ferma il gioco sul 18-13 Taranto. Ace di Mattia Boninfante, figlio del coach di Taranto, che realizza il 19-15. Sul 19-16 il time-out viene chiamato da Dante Boninfante, Taranto a rapporto. Muro di Gironi su Nikolov, Taranto prende sei punti di distanza dalla Lube. Super ace di Tim Held e punto di Taranto che vola sul 24-16, otto set-point. Si chiude con l’errore di Nikolov il primo set all’Eurosuole Forum, 25-17 per la Gioiella Prisma Volley Taranto, i top scorer sono Lanza ed Held entrambi con cinque punti messi a tabellino.

Il primo punto del secondo parziale è della Lube, la veloce al centro di Gargiulo va a segno. Parziale severo della Lube nei confronti di Taranto, 4-0, Boninfante ricorre subito al time-out. Si sblocca Taranto con l’alzata ad una mano di Zimmermann e l’attacco di Gironi. Cambio per Taranto, Hopt per Gironi, 12-5 per la Lube. Muro di Bottolo su Hopt, altro time out Taranto. Cambio per Taranto, Fevereiro per Zimmermann. Lube che sta dominando in lungo e largo, 20-7, Taranto totalmente in blackout. Gioiella che si schianta sul muro della Lube, 23-9 nel secondo set. Muro di Diogo Fevereiro, 24-11. Finisce 25-11 il monologo marchigiano del secondo set, top scorer Dirlic con sei punti.

Il terzo set si apre con l’ace di Gargiulo, 1-0. Pareggia subito i conti Taranto con Alonso, 1-1. Errore al servizio di D’heer, 6-4 Lube. Parità all’Eurosuole, 6-6 dopo l’errore di Gargiulo. Murato Lanza, Lube in triplo vantaggio, 11-8. Il pallonetto di Held va a segno, 13-12 per la Cucine Lube Civitanova. Il check di Taranto è vincente, conquista il punto Tim Held con il mani-out. Entra Hofer per servire sul 16-15 Lube. Ace di Hofer, parità all’Eurosuole, 16-16. Sul 19-19 Medei (coach Lube) chiama il time out per cercare un break positivo per la squadra di casa. Riesce a sorpassare Taranto, 22-21 con l’errore di Loeppky, secondo time-out Medei. Time out Boninfante sul 22-22. Out il servizio di Gargiulo, 23-22 Taranto. Set point Taranto, 24-23. Loeppky annulla il set point tarantino. Set point per la Lube, 25-24. Chiude la Lube 26-24, 2-1 per la Lube dopo i primi tre set, i top scorer sono Gironi e Dirlic con sei punti.

Il quarto set si apre con l’errore al servizio di Roamy Alonso ed il vantaggio della Lube Civitanova. Civitanova scappa via con il punto di Mattia Bottolo, 7-5 per la Lube. Nuova parità all’Eurosuole, 12-12. Loeppky non perdona, 13-12 Lube. Time out Boninfante sul 19-17 per la Lube. Pareggia tutto Taranto grazie all’errore di Nikolov, Medei chiama subito il time-out. D’heer riesce a bucare il muro della Lube, 20-20 all’Eurosuole. La salva con la scarpa Held, chiesto un check dalla Lube, è vincente la richiesta marchigiana. Due match point per la Cucine Lube Civitanova, 24-22. Ace di Mattia Bottolo, 25-22, chiesto un check da Taranto ma finisce 25-22, 3-1 per la Cucine Lube Civitanova. Il top scorer è Mattia Bottolo con 20 punti messi a segno.

TABELLINO:

Taranto: Gironi 15, Held 10, Lanza 10, Alonso 9, D’heer 9, Alletti 1, Hofer 1, Fevereiro 1, Hopt 1, Zimmermann 1, Rizzo L, Luzzi L.

Civitanova: Bottolo 20, Dirlic 17, Chinenyeze 11, Loeppky 9, Gargiulo 8, Lagumdzija 3, Bonifante 3, Nikolov 2, Podrascanin 1, Orduna 0, Hossein 0, Balaso L.