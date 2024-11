Scontro da brividi: Castellaneta e Basket Francavilla si giocano la vetta in solitaria

Appaiate in classifica con 10 punti, le due squadre si sfideranno in un match cruciale per la settima giornata di Serie C. Francavilla affronta la Valentino Basket, reduce da quattro vittorie consecutive

In una notte in cui storia e presente si intrecciano, la PV Scouter Castellaneta e il Basket Francavilla si preparano a scrivere un’altra emozionante pagina per la pallacanestro pugliese. Appaiate in vetta alla classifica con 10 punti, le due squadre si contenderanno il primo posto nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie C.

Il Francavilla, sorprendente in questo avvio di campionato, ha ottenuto un punteggio pieno con cinque vittorie su cinque partite, avendo già osservato un turno di riposo. Le vittime dei biancoazzurri includono Brindisi, Trani, Fasano, Molfetta e Foggia, dimostrando la solidità del team.

Il talento di Floreani guida il tabellino marcatori del Francavilla con una media di 21.4 punti a partita, inclusi punteggi di 27 e 25 nei match contro Assi Brindisi e Cus Foggia. Sotto canestro, il centro finlandese Liukko, alto 211 cm, si è affermato come dominatore a rimbalzo con una media di 19.6 punti. Un altro grande pericolo per i biancoazzurri è l’intramontabile Lillo Leo, presente nella finale playoff che portò Castellaneta a Ferentino, che a 43 anni segna una media di 16.2 punti a partita. Nel reparto esterni spiccano il play Eletto e la guardia Urso, affiancati da giovani promettenti come Madaro, Manigrasso, Pesare e Bianco.

La PV Scouter Castellaneta arriva al match galvanizzata da quattro vittorie consecutive e mira a confermare la continuità dimostrata nell’ultimo periodo. Il test contro il Francavilla sarà cruciale.

Il sostegno del pubblico biancorosso sarà fondamentale: appuntamento domenica 17 novembre alle 18:30. Gli arbitri dell’incontro saranno Semeraro di Corato e Carella di Brindisi. Si ricorda che l’ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima: per motivi di ordine pubblico, le porte apriranno alle 17:30.