Serie D, il Martina riprende gli allenamenti in vista del match contro la Virtus Francavilla

Il Capitano Mancini: “Sarà un momento decisivo del nostro percorso. L’importante sarà gestire le energie e restare uniti. Abbiamo un gruppo compatto e affiatato, e questo potrà fare la differenza”

Dopo il brillante inizio di stagione e la vittoria casalinga contro il Nardò, la squadra si è ritrovata nella giornata di ieri, martedì 16 settembre, per iniziare una nuova settimana di lavoro agli ordini di mister Laterza. I calciatori maggiormente impiegati nel match di domenica hanno svolto una seduta di scarico e lavoro personalizzato, mentre il resto del gruppo ha proseguito con un allenamento tecnico sul campo.

La squadra ha alternato una fase di lavoro atletico, coordinata da Giovanni Musa, a esercitazioni tattiche mirate, utili per consolidare le soluzioni di gioco provate nelle ultime settimane. L’obiettivo è arrivare al meglio al prossimo appuntamento esterno contro la Virtus Francavilla. Come di consueto, oggi pomeriggio è in programma la classica partitella in famiglia: un test importante per valutare lo stato di forma del gruppo e provare diverse soluzioni.

In vista della terza giornata di campionato, i biancazzurri si preparano ad affrontare la Virtus Francavilla: la sfida è in programma domenica alle ore 17:00 presso la “Nuovarredo Arena”. Per disposizione della Prefettura di Brindisi, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti della provincia di Taranto.

“Abbiamo iniziato la stagione nel modo giusto, ma ora dobbiamo continuare su questa strada. – Ha affermato il capitano Angelo Mancini – L’entusiasmo dei tifosi si sente e ci dà una spinta in più. Volevamo ripeterci con il Nardò e ci siamo riusciti. Stiamo costruendo un gruppo fantastico”. Guardando al futuro prossimo, i ragazzi di Laterza si preparano ad affrontare un periodo intenso, con tre gare ravvicinate in otto giorni.

“Sarà un momento decisivo del nostro percorso. – Conclude Mancini – L’importante sarà gestire le energie e restare uniti. Abbiamo un gruppo compatto e affiatato, e questo potrà fare la differenza”.