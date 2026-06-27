Settecolli, Pilato stacca il pass per gli Europei con la vittoria nei 100 rana

“Questa è la strada giusta, ho fiducia in quello che sto facendo con il mio allenatore e questo è già un buon punto di partenza”

Benedetta Pilato vince i 100 rana alla 62/a edizione del trofeo Settecolli. La nuotatrice azzurra ha chiuso la gara in 1’05″85 che le vale la qualificazione per gli Europei.

“Questa è la strada giusta, ho fiducia in quello che sto facendo con il mio allenatore e questo è già un buon punto di partenza. Oggi nuotare questo tempo va benissimo, considerato che non sono giorni facili tra conferenze stampa, il papa, anche il concerto di Vasco e che sono stanca” le parole dell’azzurra in mixed zone. (Ansa)